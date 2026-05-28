Украина и Швеция подписали декларацию об оборонном сотрудничестве

Президент Украины Владимир Зеленский и Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.

В четверг, 28 мая, Украина и Швеция подписали декларацию об углублении оборонного сотрудничества, которая предусматривает усиление взаимодействия в сфере безопасности. Ключевым элементом договоренностей стала закупка Украиной шведских истребителей Saab JAS 39 Gripen для укрепления ПВО. Также Швеция объявила о новом масштабном пакете военной помощи, включающем передачу вооружения и поддержку оборонных возможностей Украины.

Украина и Швеция подписали декларацию об углублении оборонного сотрудничества, которая предусматривает расширение взаимодействия в сфере безопасности и обороны. Особый акцент сделан на усилении украинской противовоздушной обороны и развитии авиационного компонента.

В рамках договоренностей Украина усиливает свои воздушные силы путем закупки шведских истребителей Saab JAS 39 Gripen. В Киеве отмечают, что укрепление ПВО является наивысшим приоритетом оборонной политики государства.

В качестве первого этапа сотрудничества правительство Швеции предоставляет возможность приобретения до 20 истребителей Gripen модификации E/F. Украина планирует профинансировать эту закупку на сумму 2,5 млрд евро за счет кредита Европейского Союза в рамках программы Ukraine Support Loan.

После выполнения Украиной необходимых процедур Швеция также намерена передать 16 истребителей Gripen C/D в рамках двусторонней военной помощи.

Кроме авиационной компоненты, Швеция представила свой самый большой пакет оборонной поддержки на сегодня. Он включает средства дальнего поражения, боеприпасы, системы радиоэлектронной борьбы и поддержку инноваций в сфере обороны.

В рамках поездки запланированы переговоры на высшем уровне и встречи с оборонным сектором страны. Главными темами станут подготовка нового оборонного пакета и усиление украинской боевой авиации.

Новини.LIVE также писали, что Швеция готовит передачу Украине первой партии истребителей Saab JAS 39 Gripen C/D в рамках нового пакета военной помощи. Часть самолетов Украина получит бесплатно, тогда как другие планируется закупать при поддержке кредита ЕС. Решение должно существенно усилить украинские Воздушные силы и их возможности в защите неба.