Президент України Володимир Зеленський та Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон. Фото: Reuters

У четвер, 28 травня, Україна та Швеція підписали декларацію про поглиблення оборонної співпраці, яка передбачає посилення взаємодії у сфері безпеки. Ключовим елементом домовленостей стала закупівля Україною шведських винищувачів Saab JAS 39 Gripen для зміцнення ППО. Також Швеція оголосила про новий масштабний пакет військової допомоги, що включає передачу озброєння та підтримку оборонних спроможностей України.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Офіс президента України.

Україна та Швеція підписали документ про оборонну співпрацю

Україна та Швеція підписали декларацію про поглиблення оборонної співпраці, яка передбачає розширення взаємодії у сфері безпеки та оборони. Особливий акцент зроблено на посиленні української протиповітряної оборони та розвитку авіаційного компонента.

У межах домовленостей Україна посилює свої повітряні сили шляхом закупівлі шведських винищувачів Saab JAS 39 Gripen. У Києві наголошують, що зміцнення ППО є найвищим пріоритетом оборонної політики держави.

Як перший етап співпраці уряд Швеції надає можливість придбання до 20 винищувачів Gripen модифікації E/F. Україна планує профінансувати цю закупівлю на суму 2,5 млрд євро за рахунок кредиту Європейського Союзу в межах програми Ukraine Support Loan.

Після виконання Україною необхідних процедур Швеція також має намір передати 16 винищувачів Gripen C/D у межах двосторонньої військової допомоги.

Окрім авіаційної компоненти, Швеція представила свій найбільший пакет оборонної підтримки на сьогодні. Він включає засоби дальнього ураження, боєприпаси, системи радіоелектронної боротьби та підтримку інновацій у сфері оборони.

