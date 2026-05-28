Зеленський заявив про створення українського флоту винищувачів Gripen

Володимир Зеленський та Ульф Крістерссон.

Президент України Володимир Зеленський повідомив про новий пакет військової підтримки від Швеції, до якого увійдуть бойові літаки Gripen. За словами глави держави, Україна планує розбудову власного флоту шведських винищувачів у межах довгострокової співпраці зі Стокгольмом.

Про це Зеленський заявив після переговорів із прем'єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном у четвер, 28 травня, передає Новини.LIVE.

Україна та Швеція підписали оборонну угоду

Президент подякував шведській стороні за підтримку України та допомогу у захисті від російської агресії.

"Дякую Швеції за всю підтримку для України — для наших людей і нашого захисту. Швеція абсолютно принципово на захисті життя, і ми це надзвичайно цінуємо", — наголосив Зеленський.

За словами президента, найважливішим елементом нового пакета допомоги є саме винищувачі Gripen, які мають посилити українську авіацію.

"Загалом цей рік, наступний і подальша наша співпраця — це розбудова українського флоту шведських "гріпенів". Це допоможе нам гарантувати безпеку України і українців", — заявив глава держави.

Під час переговорів сторони також обговорили ситуацію на фронті та захист України від російських ракетних ударів. Зеленський підкреслив необхідність створення власної європейської антибалістичної системи.

"Нам потрібна своя, європейська антибалістика в достатній кількості і достатньої сили. Будемо над цим працювати, зокрема, у форматі NB8", — повідомив президент.

Окремо Зеленський подякував Швеції за санкційну політику проти Росії та підтримку міжнародного тиску на Кремль.

Як повідомляли Новини.LIVE, 28 травня Володимир Зеленський прибув до Швеція з робочим візитом. Однією з головних тем переговорів став новий пакет оборонної підтримки для України.

Також глава держави повідомив, що перші шведські винищувачі Saab JAS 39 Gripen можуть надійти до України вже цієї зими разом із підготовленими українськими пілотами.