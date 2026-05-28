Главная Новости дня Зеленский заявил о создании украинского флота истребителей Gripen

Дата публикации 28 мая 2026 17:17
Владимир Зеленский и Ульф Кристерссон. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о новом пакете военной поддержки от Швеции, в который войдут боевые самолеты Gripen. По словам главы государства, Украина планирует развитие собственного флота шведских истребителей в рамках долгосрочного сотрудничества со Стокгольмом.

Об этом Зеленский заявил после переговоров с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном в четверг, 28 мая, передает Новини.LIVE.

Украина и Швеция подписали оборонное соглашение

Президент поблагодарил шведскую сторону за поддержку Украины и помощь в защите от российской агрессии.

"Спасибо Швеции за всю поддержку для Украины — для наших людей и нашей защиты. Швеция абсолютно принципиально на защите жизни, и мы это очень ценим", — подчеркнул Зеленский.

По словам президента, важнейшим элементом нового пакета помощи являются именно истребители Gripen, которые должны усилить украинскую авиацию.

"В целом этот год, следующий и дальнейшее наше сотрудничество — это развитие украинского флота шведских "грипенов". Это поможет нам гарантировать безопасность Украины и украинцев", — заявил глава государства.

Во время переговоров стороны также обсудили ситуацию на фронте и защиту Украины от российских ракетных ударов. Зеленский подчеркнул необходимость создания собственной европейской антибаллистической системы.

"Нам нужна своя, европейская антибаллистика в достаточном количестве и достаточной силы. Будем над этим работать, в частности, в формате NB8", — сообщил президент.

Отдельно Зеленский поблагодарил Швецию за санкционную политику против России и поддержку международного давления на Кремль.

Как сообщали Новини.LIVE, 28 мая Владимир Зеленский прибыл в Швецию с рабочим визитом. Одной из главных тем переговоров стал новый пакет оборонной поддержки для Украины.

Также глава государства сообщил, что первые шведские истребители Saab JAS 39 Gripen могут поступить в Украину уже этой зимой вместе с подготовленными украинскими пилотами.

Мария Коробова - Редактор ленты новостей
Мария Коробова
