Україна
Украина получит Gripen с ракетами Meteor против авиации РФ

Украина получит Gripen с ракетами Meteor против авиации РФ

Дата публикации 28 мая 2026 17:56
Истребитель Gripen. Фото: Flickr/Paul Ellis

Украина получит первую партию шведских истребителей Saab JAS 39 Gripen, оснащенных дальнобойными ракетами класса "воздух-воздух" Meteor. В Киеве ожидают, что это существенно усилит возможности украинской авиации и поможет эффективнее противодействовать российским самолетам вблизи фронта.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса, передает Новини.LIVE.

Палиса о поставках Gripen и Meteor

По его словам, передача Gripen станет важным шагом в построении новой архитектуры обороны Украины.

"Это не просто очередное усиление авиации. Это еще один шаг к качественно новой архитектуре нашей обороны. Но самое главное, что Gripen с ракетами Meteor на борту — это будет "длинная рука" нашей авиации, которая позволит отгонять носителей российских КАБов от фронта. Это неоценимое усиление как нашей авиации, так и защита пехоты", — заявил заместитель руководителя ОП.

Он подчеркнул, что шведские истребители создавались именно для условий войны с постоянной угрозой со стороны систем ПВО и необходимостью быстрого маневрирования между различными аэродромами.

"Gripen создавался для войны, где авиация должна действовать быстро и адаптивно, с разных аэродромов оперативного базирования, в сложной среде противовоздушной обороны и под постоянным давлением противника", — пояснил Палиса.

Он добавил, что новые самолеты дадут Украине больше возможностей для борьбы с российской авиацией, ракетами, беспилотниками и другими средствами поражения.

Павло Паліса повідомив, що Україна отримає Gripen із ракетами Meteor
Заявление Павла Палисы. Фото: скриншот из Facebook

Ракеты Meteor считаются одними из самых опасных в мире для воздушного боя. Дальность их поражения превышает 120 км, а максимальная может достигать 200 км. Благодаря прямоточному двигателю ракета сохраняет высокую скорость даже в конце полета и способна эффективно поражать маневренные цели.

Meteor может уничтожать истребители, бомбардировщики, самолеты-носители ракет и крупные беспилотники. Особую угрозу она представляет для российских Су-35, Су-30 и самолетов дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

Как сообщали Новини.LIVE, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о новом пакете военной помощи от Швеции, в который войдут истребители Gripen. По словам главы государства, Украина рассчитывает создать собственный флот шведских боевых самолетов в рамках долгосрочного партнерства со Стокгольмом.

Также глава государства сообщил, что первые Gripen могут прибыть в Украину уже в декабре или январе вместе с подготовленными украинскими пилотами.

Мария Коробова - Редактор ленты новостей
Мария Коробова
