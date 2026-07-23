Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия
Экономика
Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Дроны массированно атаковали Россию: под ударами оказались НПЗ и Wildberries

Дроны массированно атаковали Россию: под ударами оказались НПЗ и Wildberries

Ua ru
Дата публикации 23 июля 2026 09:49
Массированная атака дронов на Россию: взрывы, пожары и удары по НПЗ и складам
Пожар в России в результате атаки дронов. Фото: российские СМИ

В ночь на 23 июля дроны подвергли Россию массированной атаке. Взрывы раздавались в разных городах страны-террористки. В частности, под ударами оказались нефтеперерабатывающий завод и склад компании Wildberries.

Об этом сообщают российские СМИ, передает Новини.LIVE.

Массированный обстрел России 23 июля

Беспилотники совершили атаку на нефтеперерабатывающий завод "НС-Ойл", расположенный в поселке Новоспасское Ульяновской области России.

Обстріл Росії 23 липня
Пожар на НПЗ. Фото: t.me/exilenova_plus

По информации СМИ, за последние годы завод существенно нарастил мощности — объемы переработки выросли с 20 тысяч до 600 тысяч тонн в год.

Кроме того, была атакована нефтебаза в Ульяновской области, в результате чего произошел масштабный пожар.

Читайте также:
Обстріл Росії 23 липня
Пожар в Ульяновской области в результате атаки дронов 23 июля. Фото: t.me/exilenova_plus

Кроме того, сообщается, что под атакой этой ночью оказался склад компании Wildberries в Воронеже.

Также взрывы прогремели в Башкортостане. Там дроны атаковали объект "Транснефть-Урал". Речь идет о линейной производственно-диспетчерской станции "Субханкулово" в городе Туймазы. После атаки загорелся один из резервуаров.

Пожежа в Башкортостані 23 липня
Пожар в Башкортостане. Фото: t.me/exilenova_plus

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Reuters, российские власти временно ограничили судоходство в порту Новороссийска — вход и выход судов запрещены в период с 00:00 до 05:00. Такое решение связывают с атаками украинских беспилотников.

А в ночь на 21 июля в российском Липецке прогремела серия взрывов, после чего возник пожар вблизи теплоэлектроцентрали. Перед этим в регионе была объявлена ракетная тревога.

НПЗ обстрелы Россия
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации