Россия запретила передвигаться суднам в Новороссийском порту по ночам

Порт Новороссийска. Фото: Reuters

Россия ввела временный запрет на движение судов в порту Новороссийск и из него в период с полуночи и до 5 утра. Причиной тому стали атаки украинских дронов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Reuters.

Что известно о запрете движения а порту Новороссийска

По словам источников, приказ был устным и никаких официальные документов кораблям не направляли. При этом вне ночного времени порт функционирует в обычном режиме.

Запрет последовал за ограничениями на судоходство, введенными ранее в этом месяце в Азовском море и Керченском проливе. В частности, начиная с 21 июля судам запретили стоять на якоре в районах, которые не охраняются средствами ПВО. В частности, в порту Азов в Азовском море и в порту Кавказ в Керченском проливе.

Отметим, что Новороссийск, это крупнейший порт России по объемам грузооборота, через который проходит до трети российского экспорта зерна. Также из Новороссийска отгружаются нефть, металлы и грузы в контейнерах.

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Также Reuters пишет, что Новороссийск рассматривается как вероятное направление для зерна на экспорт, которое перенаправляется из Азовского моря.

На фоне о ночном закрытии порта сентябрьские фьючерсы на пшеницу на бирже Eronext выросли на 4,5%.

Как сообщали Новини.LIVE, 19 июля в СБУ сообщил, что атаковали очередной танкер из российского "теневого флота" в Черном море. На судне были повреждены объекты топливной инфраструктуры и масштабные пожары.

Также мы писали, что в ночь на 10 июля в ГУР отчитались, что атаковали 13 российских танкеров.