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Головна Новини дня Reuters: Росія заборонила нічний рух суден у порту Новоросійська

Reuters: Росія заборонила нічний рух суден у порту Новоросійська

Ua ru
Дата публікації: 23 липня 2026 02:05
Росія заборонила суднам пересуватися в Новоросійському порту вночі
Порт Новоросійська. Фото: Reuters

Росія ввела тимчасову заборону на рух суден у порту Новоросійськ та з нього в період з опівночі до 5-ї ранку. Причиною цього стали атаки українських дронів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Reuters.

Що відомо про заборону руху в порту Новоросійська

За словами джерел, наказ був усним, і жодних офіційних документів суднам не надсилали. При цьому поза нічним часом порт функціонує у звичайному режимі.

Заборона стала продовженням обмежень на судноплавство, введених раніше цього місяця в Азовському морі та Керченській протоці. Зокрема, починаючи з 21 липня суднам заборонили стояти на якорі в районах, які не охороняються засобами ППО. Зокрема, у порту Азов в Азовському морі та в порту Кавказ у Керченській протоці.

Зазначимо, що Новоросійськ — це найбільший порт Росії за обсягами вантажообігу, через який проходить до третини російського експорту зерна. Також з Новоросійська відвантажуються нафта, метали та вантажі в контейнерах.

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Також Reuters пише, що Новоросійськ розглядається як ймовірний напрямок для експорту зерна, яке перенаправляється з Азовського моря.

На тлі ночного закриття порту вересневі ф'ючерси на пшеницю на біржі Eronext зросли на 4,5%.

Як повідомляли Новини.LIVE, 19 липня СБУ повідомила, що в Чорному морі було атаковано черговий танкер із російського "тіньового флоту". На судні було пошкоджено об’єкти паливної інфраструктури та сталися масштабні пожежі.

Також ми писали, що в ніч на 10 липня в ГУР повідомили, що атакували 13 російських танкерів.

Росія танкер Новоросійськ порт
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард
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