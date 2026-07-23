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Головна Новини дня Дрони масовано атакували Росію: під ударами НПЗ та Wildberries

Дрони масовано атакували Росію: під ударами НПЗ та Wildberries

Ua ru
Дата публікації: 23 липня 2026 09:49
Масована атака дронів по Росії: вибухи, пожежі та удари по НПЗ і складах
Пожежа в Росії внаслідок атаки дронів. Фото: росЗМІ

Дрони у ніч проти 23 липня масовано атакували Росію. Вибухи лунали в різних містах країни-терористки. Зокрема, під ударами були нафтопереробний завод та склад компанії Wildberries.

Про це повідомляють росЗМІ, передає Новини.LIVE.

Масований обстріл Росії 23 липня

Безпілотники здійснили атаку на нафтопереробний завод "НС-Ойл", розташоване в селищі Новоспаське Ульяновської області Росії

Обстріл Росії 23 липня
Пожежа на НПЗ. Фото: t.me/exilenova_plus

За інформацією медіа, за останні роки завод суттєво наростив потужності — обсяги переробки зросли з 20 тисяч до 600 тисяч тонн на рік. 

Крім того, була атакована нафтобаза в Ульяновській області, внаслідок чого сталася масштабна пожежа.

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Обстріл Росії 23 липня
Пожежа в Ульяновській області внаслідок атаки дронами 23 липня. Фото: t.me/exilenova_plus

Крім того, повідомляється, що під атакою цієї ночі був склад компанії Wildberries у Воронежі.

Також вибухи лунали в Башкортостані. Там дронам атакували об’єкт "Транснефть-Урал". Йдеться про лінійну виробничо-диспетчерську станцію "Субханкулово" у місті Туймази. Після атаки загорівся один із резервуарів.

Пожежа в Башкортостані 23 липня
Пожежа в Башкортостані. Фото: t.me/exilenova_plus

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Reuters, російська влада тимчасово обмежила судноплавство в порту Новоросійська — вхід і вихід суден заборонено в період із 00:00 до 05:00. Таке рішення пов’язують із атаками українських безпілотників.

А у ніч на 21 липня в російському Липецьку пролунала серія вибухів, після чого виникла пожежа поблизу теплоелектроцентралі. Перед цим у регіоні було оголошено ракетну небезпеку.

НПЗ обстріли Росія
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
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