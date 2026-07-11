Українські воїни уразили полігон і об’єкти РФ: деталі від Генштабу

Вибух в Росії. Фото ілюстративне: росЗМІ

Українські воїни уразили загальновійськовий полігон російських окупантів та інші обʼєкти. Крім того, зʼявилися уточнені результати попередніх ударів. Атаки були на обʼєкти на тимчасово окупованих територіях та в Росії.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ, передає Новини.LIVE.

Реклама

Удари по російських обʼєктах

"10 липня та в ніч на 11 липня в рамках зниження наступальних спроможностей російського агресора підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці важливих військових цілей противника", — йдеться у повідомленні.

Зокрема, уражено загальновійськовий полігон "Кальміуське" у районі Докучаєвська на Донеччині. Наразі ступінь завданих збитків та результати уточнюються.

Реклама

Також українські сили уразили пункти управління дронами ворога у районах Крисанового Бєлгородської області та Першотравневого Запорізької області. Крім того, ЗСУ атакували райони зосередження живої сили Росії у Горлівці Донецької області, а також Карижі Курської області.

Читайте також:

Реклама

Результати попередніх уражень:

27 червня 2026 року — орієнтовний обсяг прямих збитків, завданих ураженням АТ "ФНВЦ "Титан-Барикади" у Волгограді, оцінюється приблизно у 105 млн доларів;

— орієнтовний обсяг прямих збитків, завданих ураженням АТ "ФНВЦ "Титан-Барикади" у Волгограді, оцінюється приблизно у 105 млн доларів; 4 липня 2026 року — внаслідок ураження Петербурзького нафтового термінала в Санкт-Петербурзі зазнали пошкоджень два резервуари типу РВС-3000, чотири РВС-10000, по одному РВС-15000 і РВС-20000, а також естакада технологічних трубопроводів та інше виробниче обладнання;

— внаслідок ураження Петербурзького нафтового термінала в Санкт-Петербурзі зазнали пошкоджень два резервуари типу РВС-3000, чотири РВС-10000, по одному РВС-15000 і РВС-20000, а також естакада технологічних трубопроводів та інше виробниче обладнання; 6 липня 2026 року — через ураження НПЗ "Славнефть-ЯНОС" у Ярославлі Ярославської області зафіксовано влучання в установку АВТ-6, а також пошкодження трубопроводів установок АВТ-1 та АВТ-3;

— через ураження НПЗ "Славнефть-ЯНОС" у Ярославлі Ярославської області зафіксовано влучання в установку АВТ-6, а також пошкодження трубопроводів установок АВТ-1 та АВТ-3; 8 липня 2026 року — внаслідок ураження аеродрому "Борисоглебськ" у Воронезькій області сталося загоряння 28 цистерн з авіаційним гасом загальним об’ємом близько 1600 м³;

— внаслідок ураження аеродрому "Борисоглебськ" у Воронезькій області сталося загоряння 28 цистерн з авіаційним гасом загальним об’ємом близько 1600 м³; 8 липня 2026 року — внаслідок ураження нафтопереробного заводу "ТАІФ-НК" у Нижньокамську (Республіка Татарстан) зафіксовано влучання з подальшим загорянням установки уповільненого коксування, а також пошкодження кабельних естакад, трубопроводів і виробничих споруд;

— внаслідок ураження нафтопереробного заводу "ТАІФ-НК" у Нижньокамську (Республіка Татарстан) зафіксовано влучання з подальшим загорянням установки уповільненого коксування, а також пошкодження кабельних естакад, трубопроводів і виробничих споруд; 10 липня 2026 року — через ураження Ільського НПЗ у Краснодарському краї сталося займання установок АТ-5 і АТ-6, пошкоджено трубопроводи, а також зафіксовано займання поблизу установок АТ-2 і АТ-3.

"Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на припинення збройної агресії Російської Федерації", — додали в Генштабі.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на ГУР та Генштаб, у ніч проти 10 липня українські воїни уразили декілька важливих обʼєктів росіян. Зокрема, йдеться про НПЗ, нафтобази та танкери.

Реклама

А 9 липня український лідер Володимир Зеленський повідомив про нові далекобійні удари України по обʼєктах російської нафтової інфраструктури. Воїни продовжують реалізовувати так званий план "далекобійних санкцій".