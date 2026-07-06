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Головна Новини дня ЗСУ завдали ударів по обʼєктах Росії в Криму: серед цілей два НПЗ

ЗСУ завдали ударів по обʼєктах Росії в Криму: серед цілей два НПЗ

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Дата публікації: 6 липня 2026 13:03
ЗСУ вдарили по НПЗ і військових об’єктах РФ та Криму
Вибух в Севастополі. Фото архівне: соцмережі

Українські воїни завдали ударів по обʼєктах росіян у тимчасово окупованому Криму та на території країни-терористки. Зокрема, уражено два нафтопереробні заводи, пункт дислокації ракетної бригади та термінал перевалки нафтопродуктів.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ у понеділок, 6 липня, передає Новини.LIVE.

Удари по обʼєктах російських окупантів 

Вночі підрозділи Сил оборони України вкотре завдали ураження нафтопереробному заводу "Славнефть-ЯНОС" в Ярославлі. Внаслідок атаки зафіксовано вибухи в районі цілі та задимлення на території підприємства. 

"Ярославський нафтопереробний завод ("Славнефть-ЯНОС") є одним із найбільших нафтопереробних підприємств Російської Федерації. Проєктна потужність підприємства становить 15 млн тонн нафти на рік. Завод виробляє автомобільні бензини, дизельне та авіаційне паливо, мастильні матеріали й іншу продукцію, що використовується, зокрема, для забезпечення військової логістики держави-агресора", — йдеться у повідомленні.

Також було уражено нафтопереробний завод "НОВАТЭК-Усть-Луга" та пункт постійної дислокації 26-ї ракетної бригади противника у районі Ленінградської області. 

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Українські воїни завдали удару й по терміналу перевалки світлих нафтопродуктів "ТЕС-Термінал-1" у Керчі.

"Термінал "ТЕС-Термінал-1" є одним із найбільших комплексів зі зберігання та перевалки світлих нафтопродуктів у Криму. Резервуарний парк підприємства забезпечує приймання, зберігання та відвантаження бензину, дизельного пального й інших нафтопродуктів, у тому числі для потреб окупаційних військ у південних регіонах України", — розповіли в Генштабі.

Також пошкоджено залізничний шляхопровід поблизу Довжанська на Луганщині, який ворог використовував для транспортування особового складу, озброєння, боєприпасів і матеріально-технічного забезпечення.

Крім того, українські сили уразили склад БпЛА противника у районі Червонопопівки та зосередження військової техніки поблизу Писарівки Луганської області.

Наразі ступінь завданих збитків уточнюється.

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Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE, у ніч проти 6 липня у Криму лунали потужні вибухи, внаслідок чого Севастополь залишився без електропостачання. Крім того, не курсують тролейбуси.

А очільник Міноборони Михайло Федоров повідомляв, що упродовж червня українські військові уразили понад 200 000 російських цілей. Він підбив підсумки "єБалів".

війна Крим ЗСУ Росія
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
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