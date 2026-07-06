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Головна Новини дня У Криму лунали потужні вибухи: Севастополь залишився без світла

У Криму лунали потужні вибухи: Севастополь залишився без світла

Ua ru
Дата публікації: 6 липня 2026 08:49
Вибухи в Криму 6 липня: Севастополь без світла, не працює транспорт
Вибух в Криму. Фото ілюстративне: соцмережі

У тимчасово окупованому Криму у ніч проти 6 липня лунали потужні вибухи. Наразі відомо, що Севастополь залишився без світла. Крім того, не працює громадський транспорт.

Про це повідомляє окупаційна влада Криму, передає Новини.LIVE.

Севастополь без світла

Упродовж ночі жителі Криму повідомляли про звуки польоту дронів над різними містами півострова.

Крім того, вибухи лунали в районі Керчі та поблизу Сімферопольської теплоелектростанції.

"Внаслідок атаки ворога на енергетичну інфраструктуру за межами Севастополя наше місто тимчасово залишилося без електропостачання", — повідомив так званий очільник Криму Сергій Аксьонов.

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За його словами, на обʼєктах запроваджено особливий режим, а соцобʼєкти перейшли на резервні системи. Крім того, у місті не курсують тролейбуси.

Як писали Новини.LIVE, у ніч проти 5 липня українські воїни завдали ударів по низці важливих військових обʼєктів росіян у тимчасово окупованому Криму. Зокрема, йдеться про склади боєприпасів та аеродром.

Крім того, нещодавно Сили оборони України уразили залізничний міст, станцію радіоелектронної боротьби та підрозділ радіоелектронної розвідки Росії у тимчасово окупованому Криму.

війна Крим окупація
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
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