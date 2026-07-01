Чубаров: у Криму проживає близько мільйона незаконно завезених росіян

Люди в Криму. Фото: REUTERS/Alexey Pavlishak

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров зазначив, що наразі близько мільйона незаконно завезених росіян проживає в тимчасово окупованому Криму. Вони перебувають у стані постійної тривоги й готові залишити півострів при перших ознаках реальної небезпеки.

Про це Рефат Чубаров сказав у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

Ситуація в Криму

"Ті, хто живуть в Криму, вони дуже різні, але ми більш і першу чергу опікуємося тими, кого ми називаємо нашими. Наші – це ті, хто очікує звільнення, хто залишається відданими українській державі", — каже Чубаров.

Попри скрутнощі, люди чекають на звільнення Криму від російських окупантів.

Наразі на півострові живуть близько мільйона незаконно завезених росіян, які не хочуть звільнення.

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"Вони сподіваються, що Росії вдасться його утримати. Але вони дуже чітко слідкують кожного дня. Для них важлива тенденція. Якщо в якийсь момент вони відчують, що вже невідворотно ось-ось Крим буде звільнятися, вони будуть бігти з Криму", — каже голова Меджлісу кримськотатарського народу.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на СБУ, українські воїни уразили військовий аеродром "Саки" на території тимчасового окупованого Криму, де зберігалися російські винищувачі.

А постійна представниця президента в АР Крим Ольга Куришко розповідала, що російські загарбники та представники силових структур почали масово залишати Крим, діючи без вказівок із Москви. Вони прагнуть уникнути відповідальності за скоєні на півострові злочини.