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В Крыму находится около миллиона незаконно ввезенных россиян

Ua ru
Дата публикации 1 июля 2026 17:10
Чубаров: в Крыму проживает около миллиона незаконно ввезенных россиян
Люди в Крыму. Фото: REUTERS/Alexey Pavlishak

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров отметил, что в настоящее время во временно оккупированном Крыму проживает около миллиона незаконно ввезенных россиян. Они находятся в состоянии постоянной тревоги и готовы покинуть полуостров при первых признаках реальной опасности.

Об этом Рефат Чубаров сказал в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

Ситуация в Крыму

"Те, кто живет в Крыму, очень разные, но мы в первую очередь заботимся о тех, кого мы называем своими. Наши — это те, кто ждет освобождения, кто остается верным украинскому государству", — говорит Чубаров.

Несмотря на трудности, люди ждут освобождения Крыма от российских оккупантов.

Сейчас на полуострове проживает около миллиона незаконно завезенных россиян, которые не хотят освобождения.

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"Они надеются, что России удастся его удержать. Но они очень внимательно следят за ситуацией каждый день. Для них важна тенденция. Если в какой-то момент они почувствуют, что уже неминуемо, вот-вот Крым будет освобождаться, они будут бежать из Крыма", — говорит председатель Меджлиса крымскотатарского народа.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на СБУ, украинские военные нанесли удар по военному аэродрому "Саки" на территории временно оккупированного Крыма, где хранились российские истребители.

А постоянная представительница президента в АР Крым Ольга Куришко рассказывала, что российские захватчики и представители силовых структур начали массово покидать Крым, действуя без указаний из Москвы. Они стремятся избежать ответственности за совершенные на полуострове преступления.

война Крым крымские татары
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
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