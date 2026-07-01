Крым — российские военные массово бегут с полуострова

Российские оккупанты. Фото: российские СМИ

Российские военные и силовики начали массово бежать из Крыма, не дожидаясь приказов высшего руководства из Москвы. Они пытаются избежать наказания за свои преступления на полуострове.

Об этом сообщила постоянная представительница президента в АР Крым Ольга Куришко в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

Оккупанты бегут из Крыма

Куришко рассказала, что оккупанты бегут, поскольку осознают, что находятся на полуострове незаконно, и пытаются избежать наказания за свои преступления.

"Силовики, военные вывозят свои семьи, а сегодня мы видим сообщения о том, что и сами они начинают покидать места дислокации, не дожидаясь определенного сигнала от центральной власти. Совершенно очевидно: они знают, что находятся там незаконно", — сообщила представительница президента в Крыму.

В то же время председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в комментарии для Новини.LIVE рассказал, что оккупированный Крым охватил топливный кризис, спровоцированный блокадой логистики со стороны Украины. Цены на бензин для гражданского населения там достигают 300–350 гривен за литр.

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"Те, кто может просто подождать, пока перекупщики привезут им бензин, — 300–350 гривен уже было позавчера. […] А для гражданского населения бензина нет. То есть обычный гражданский житель может купить бензин только у перекупщика, больше нигде", — сказал он.

По словам Чубарова, дефицит топлива и остановка транспортных артерий мгновенно отразились на стоимости продовольствия. Поэтому оккупанты переложили все логистические расходы на плечи конечного потребителя.

"Все, что выращивается в Крыму, подорожало на 20–40%, чтобы покрыть расходы на бензин. А все, что привозится извне, подорожало в разы", — отметил председатель Меджлиса крымскотатарского народа.

Как писали Новини.LIVE, Мариуполь охватил топливный кризис, который парализовал жизнедеятельность региона. В городе остановилась логистика и наблюдается дефицит товаров. Компании по доставке еды принимают оплату не деньгами, а бензином.

Также ситуация с поставками топлива ухудшается и в российских регионах. Причиной этого стали украинские удары по НПЗ РФ. Самая тяжелая ситуация сейчас в Липецкой области, а именно в городе Елец, где водители заявляют о полном отсутствии бензина почти на всех заправках.