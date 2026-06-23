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Главная Новости дня В Мариуполе топливный кризис: остановлена логистика и дефицит товаров

В Мариуполе топливный кризис: остановлена логистика и дефицит товаров

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Дата публикации 23 июня 2026 14:41
Мариуполь парализован топливным кризисом: в городе критическая ситуация
Очереди на АЗС во временно оккупированном Донецке. Фото: Alexander Ermochenko/REUTERS

Исполняющий обязанности председателя Мариупольского районного совета Вадим Пикуз заявил, что временно оккупированный Мариуполь охватил топливный кризис, который парализовал жизнедеятельность региона. В частности, остановилась логистика и наблюдается дефицит товаров.

Об этом эксклюзивно Вадим Пикуз рассказал в эфире Ранок.LIVE.

Топливный кризис в Мариуполе

"Ситуация впервые за долгое время настолько критическая, потому что раньше мы наблюдали отдельные действительно кризисные ситуации. То где-то не было 95-го бензина, 92-го, то где-то дизельного топлива. А сейчас ситуация совсем другая. Отсутствие топлива почти по всему городу", — говорит Пикуз.

По его словам, некоторые заправки начинают указывать цены за 100 граммов бензина. Кроме того, компании по доставке еды принимают оплату не деньгами, а бензином.

Сейчас горожане активно скупают электросамокаты российского или китайского производства.

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"Поэтому топливный кризис действительно очень сильно сказывается. Начинают отслеживать тех, кто фотографирует эти очереди и фотографирует пустые стеллажи. Говорят, что таким людям вообще не нужно продавать топливо. То есть ситуация в городе действительно критическая", — заявил Пикуз.

Также люди ищут возможность уехать из зоны оккупации. Сейчас невозможно даже вызвать скорую помощь. Пикуз говорит, что в городе нет света и не работают генераторы, поскольку нет дизельного топлива.

"Из-за отсутствия бензина не работает почти ничего. Понятно, что это сразу сказывается на логистике, на доставке лекарств и еды, на работе коммунальных учреждений и так далее. Поэтому сейчас, знаете, появились такие спекулянты, которые откуда-то издалека привозят товары по заоблачным ценам", — добавил и.о. председателя Мариупольского районного совета.

Как писали Новини.LIVE, Вадим Пикуз уже рассказывал о ситуации с топливом в Мариуполе. В частности, из-за кризиса фактически сорван "курортный сезон" в городе

А на территории РФ также ухудшается ситуация с поставками топлива из-за исчезновения бензина и дизеля на АЗС. Местные власти ввели жесткие ограничения.

бензин Мариуполь топливо
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
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