Россию охватил масштабный топливный кризис из-за украинских ударов

Мужчина на АЗС в России. Фото: российские СМИ

В ряде российских регионов стремительно ухудшается ситуация с поставками топлива из-за массового исчезновения бензина и дизельного топлива на АЗС. Водители вынуждены часами стоять в многокилометровых очередях, чтобы заправить свои автомобили. Местные власти уже начали вводить жесткие ограничения на отпуск топлива для населения, пытаясь остановить панику.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ТГ-канал ASTRA.

Масштабный дефицит на заправках в РФ

Причиной называют дефицит, возникший на фоне серии успешных украинских атак на российскую нефтеперерабатывающую инфраструктуру.

Самая тяжелая ситуация сейчас в Липецкой области, а именно в городе Елец, где водители заявляют о полном отсутствии бензина почти на всех заправках. Губернатор региона Игорь Артамонов официально признал перебои, но призвал людей не покупать топливо впрок и сравнил этот ажиотаж с прежним спросом на гречку. Однако очереди у работающих АЗС только увеличиваются.

Сообщение ТГ-канала ASTRA. Фото: скриншот

Топливныйкризис также охватил Ярославскую область, где в Рыбинске на заправках закончился даже дизель. В Ставропольском крае исчез популярный АИ-95, а некоторые АЗС полностью закрылись и стоят с пустыми табло.

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Похожая картина наблюдается в Тюмени и Чебоксарах, где некоторые заправочные станции не работают уже по несколько дней подряд.

Ограничение продаж

Администрация Тверской области официально ограничила продажу топлива частным лицам. Чиновники объясняют это попыткой сохранить остатки для экстренных служб, общественного транспорта и других критически важных объектов.

Теперь на многих российских АЗС, даже в Москве, вводят лимиты до 30 литров топлива на одну машину.

Как ранее сообщали Новини.LIVE, в оккупированном Крыму полностью прекратилась продажа топлива. Бензин и дизельное топливо невозможно купить почти на всех автозаправочных станциях. Ограничения действуют как для наличных, так и для безналичных расчетов.

Также мы писали, что в Москве на ряде АЗС появились ограничения на продажу бензина. На некоторых АЗС покупателям разрешают приобретать не более 50 литров топлива за один чек. Такие меры подтвердили представители отдельных сетей, объяснив их «текущей сложной ситуацией».