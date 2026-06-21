Росію охопила масштабна паливна криза через українські удари

Чоловік на АЗС у Росії. Фото: росЗМІ

У низці російських регіонів стрімко погіршується ситуація з постачанням пального через масове зникнення бензину та дизеля на АЗС. Водії змушені годинами стояти в багатокілометрових чергах, щоб заправити свої автомобілі. Місцева влада вже почала запроваджувати жорсткі обмеження на відпуск палива для населення, намагаючись зупинити паніку.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на ТГ-канала ASTRA.

Масштабний дефіцит на заправках в РФ

Причиною називають дефіцит, який виник на тлі серії успішних українських атак на російську нафтопереробну інфраструктуру.

Найважча ситуація зараз у Липецькій області, а саме в місті Єлець, де водії заявляють про повну відсутність бензину майже на всіх станціях. Губернатор регіону Ігор Артамонов офіційно визнав перебої, але закликав людей не купувати паливо про запас і порівняв цей ажіотаж із колишнім попитом на гречку. Проте черги біля працюючих АЗС лише збільшуються.

Повідомлення ТГ-каналу ASTRA. Фото: скріншот

Паливна криза також охопила Ярославську область, де в Рибінську на заправках закінчився навіть дизель. У Ставропольському краї зник популярний АІ-95, а деякі АЗС повністю закрилися і стоять із порожніми табло.

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Схожа картина спостерігається в Тюмені та Чебоксарах, де деякі заправні станції не працюють уже по кілька днів поспіль.

Обмеження продажу

Адміністрація Тверської області офіційно обмежила продаж пального приватним особам. Чиновники пояснюють це спробою зберегти залишки для екстрених служб, громадського транспорту та інших критичних об'єктів.

Тепер на багатьох російських АЗС, навіть у Москві, вводять ліміти до 30 літрів палива на одну машину.

Як писали Новини.LIVE раніше, в окупованому Криму повністю припинився продаж пального. Бензин та дизель неможливо купити майже у всіх автозаправних станціях. Обмеження діють як для готівкового, так і безготівкового розрахунку.

Також ми писали, що у Москві на низці АЗС з'явилися обмеження на продаж бензину. На деяких АЗС покупцям дозволяють придбати не більше 50 літрів палива за один чек. Такі заходи підтвердили представники окремих мереж, пояснивши їх "поточною складною ситуацією".