У Москві з'явилися обмеження на продаж бензину

Російська заправка.

У Москві та Московській області на автозаправних станціях почали запроваджувати обмеження на продаж пального. Причиною називають дефіцит, який виник на тлі серії атак на російську нафтопереробну інфраструктуру.

Про це повідомляє Новини.LIVE, посилаючись на російські Telegram-канали, Reuters та СЗРУ.

Чому в Москві обмежили продаж бензину

За інформацією російських Telegram-каналів, на окремих АЗС у Новій Москві з'явилися оголошення про тимчасові ліміти. Зокрема, одному клієнту відпускають не більше 60 літрів бензину. Також повідомляється про обмеження на продаж дизельного пального — до 100 літрів на одну особу.

У повідомленнях зазначається, що такі заходи діятимуть до окремого розпорядження. Водночас російська влада вже заборонила експорт бензину, намагаючись стабілізувати ситуацію на внутрішньому ринку.

Експерти пов'язують проблеми із забезпеченням пальним із регулярними ударами по об'єктах нафтопереробної галузі РФ. Україна атакувала російські НПЗ, а також нафтобази, трубопроводи та портову інфраструктуру, що використовується для експорту нафтопродуктів.

Reuters повідомляє, що виробництво дизельного пального в Росії падає вже другий місяць поспіль через удари по нафтопереробній інфраструктурі. У травні обсяги випуску дизеля скоротилися приблизно на 10% у порівнянні з квітнем.

У СЗРУ зазначають, що продаж бензину на внутрішньому ринку РФ стає дедалі менш прибутковим через зростання витрат, логістичні труднощі, санкційний тиск та пріоритетність експорту нафтопродуктів для російських компаній.

"Продаж бензину всередині Росії перетворився на збитковий бізнес. Оператори АЗС втрачають у середньому 84 копійки на кожному літрі АІ-92 – найпопулярнішої марки палива в країні. АІ-95 приносить символічні 47 копійок прибутку з літра, що при нинішній інфляції та вартості кредитів є економічним еквівалентом нуля", — Служба зовнішньої розвідки України.

Новини.LIVE повідомляли, що через значні пошкодження нафтопереробної інфраструктури, спричинені атаками українських дронів, російська влада вирішила призупинити експорт авіаційного пального до кінця осені. Заборона діятиме щонайменше до 30 листопада.

Новини.LIVE також інформували, що на тимчасово окупованому Кримському півострові зафіксовано перебої з постачанням пального. Бензин реалізують за талонами, а максимальний обсяг продажу одному покупцю обмежений 20 літрами. Причиною називають логістичні труднощі, що виникли після ударів по об'єктах російських окупаційних сил.