В Москве появились ограничения на продажу бензина в Москве

Российская заправка. Фото: росзми

В Москве и Московской области на автозаправочных станциях начали вводить ограничения на продажу топлива. Причиной называют дефицит, который возник на фоне серии атак на российскую нефтеперерабатывающую инфраструктуру.

Об этом сообщает Новини.LIVE, ссылаясь на российские Telegram-каналы, Reuters и СВРУ.

Почему в Москве ограничили продажу бензина

По информации российских Telegram-каналов, на отдельных АЗС в Новой Москве появились объявления о временных лимитах. В частности, одному клиенту отпускают не более 60 литров бензина. Также сообщается об ограничении на продажу дизельного топлива - до 100 литров на одного человека.

В сообщениях отмечается, что такие меры будут действовать до отдельного распоряжения. В то же время российские власти уже запретили экспорт бензина, пытаясь стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке.

Эксперты связывают проблемы с обеспечением топливом с регулярными ударами по объектам нефтеперерабатывающей отрасли РФ. Украина атаковала российские НПЗ, а также нефтебазы, трубопроводы и портовую инфраструктуру, используемую для экспорта нефтепродуктов.

Читайте также:

Сообщение россиянина. Фото: Telegram

Reuters сообщает, что производство дизельного топлива в России падает уже второй месяц подряд из-за ударов по нефтеперерабатывающей инфраструктуре. В мае объемы выпуска дизеля сократились примерно на 10% по сравнению с апрелем.

В СВРУ отмечают, что продажа бензина на внутреннем рынке РФ становится все менее прибыльной из-за роста расходов, логистических трудностей, санкционного давления и приоритетности экспорта нефтепродуктов для российских компаний.

"Продажа бензина внутри России превратилась в убыточный бизнес. Операторы АЗС теряют в среднем 84 копейки на каждом литре АИ-92 — самой популярной марки топлива в стране. АИ-95 приносит символические 47 копеек прибыли с литра, что при нынешней инфляции и стоимости кредитов является экономическим эквивалентом нуля", — Служба внешней разведки Украины.

Новини.LIVE сообщали, что из-за значительных повреждений нефтеперерабатывающей инфраструктуры, вызванных атаками украинских дронов, российские власти решили приостановить экспорт авиационного топлива до конца осени. Запрет будет действовать как минимум до 30 ноября.

Новини.LIVE также информировали, что на временно оккупированном Крымском полуострове зафиксированы перебои с поставками топлива. Бензин реализуют по талонам, а максимальный объем продажи одному покупателю ограничен 20 литрами. Причиной называют логистические трудности, возникшие после ударов по объектам российских оккупационных сил.