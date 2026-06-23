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Головна Новини дня У Маріуполі паливна криза: зупинилася логістика та є дефіцит товарів

У Маріуполі паливна криза: зупинилася логістика та є дефіцит товарів

Ua ru
Дата публікації: 23 червня 2026 14:41
Маріуполь паралізувала паливна криза: критична ситуація у місті
Черги на АЗС у тимчасово окупованому Донецьку. Фото: Alexander Ermochenko/REUTERS

Виконувач обовʼязків голови Маріупольської районної ради Вадим Пікуз заявив, що тимчасово окупований Маріуполь охопила паливна криза, яка паралізувала життєдіяльність регіону. Зокрема, зупинилася логістика та є дефіцит товарів.

Про це ексклюзивно Вадим Пікуз сказав в ефірі Ранок.LIVE.

Паливна криза в Маріуполі

"Ситуація вперше за довгий час така критична, бо моментами ми слідкували деякі справді кризові ситуації траплялися. Десь там не було якогось 95-го бензину, 92-го, десь там дизпалива. А зараз ситуація зовсім інша. Відсутність палива майже по всьому місту", — каже Пікуз.

За його словами, деякі заправки починають вказувати ціни за 100 грамів бензину. Крім того, компанії з доставки їжі беруть оплату не грошима, а бензином.

Наразі містяни активно скуповують електросамокати російського або китайського виробництва. 

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"Тому паливна криза справді дуже сильно впливає. Починають відслідковувати тих, хто фотографує ці черги і фотографує пусті стели. Кажуть, що таким людям зовсім не треба продавати паливо. Тобто ситуація справді в місті критична", — заявив Пікуз.

Також люди шукають можливість виїхати з окупації. Наразі неможливо навіть викликати швидку допомогу. Пікуз каже, що світла в місті немає та не працюють генератори, оскільки немає дизелю.

"За рахунок того, що немає бензину, не працює майже нічого. Зрозуміло, що це одразу бʼє по логістиці, по доставці ліків і їжі, по роботі комунальних закладів і таке інше. Тому зараз, знаєте, зʼявилися такі комерсанти, котрі десь здалеку привозять по космічним цінам", — додав в.о голови Маріупольської районної ради.

Як писали Новини.LIVE, Вадим Пікуз вже розповідав про ситуацію з пальним у Маріуполі. Зокрема, через кризу фактично зірваний "курортний сезон" у місті

А на території РФ також погіршується ситуація з постачанням пального через зникнення бензину та дизеля на АЗС. Місцева влада запровадила жорсткі обмеження.

бензин Маріуполь паливо
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
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