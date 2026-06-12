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Головна Новини дня Паливна криза в Маріуполі: на АЗС немає бензину А-95

Паливна криза в Маріуполі: на АЗС немає бензину А-95

Ua ru
Дата публікації: 12 червня 2026 17:32
Паливна криза в Маріуполі: на АЗС немає бензину А-95
Зруйнований Маріуполь. Фото: росзмі

У тимчасово окупованому Маріуполі погіршується ситуація з пальним. На багатьох автозаправних станціях відсутній бензин А-95, а місцеві жителі змушені стояти у довгих чергах.

Про це в ефірі День.LIVE повідомив виконувач обов'язків голови Маріупольської районної ради Вадим Пікуз.

Дефіцит пального в Маріуполі

За словами посадовця, проблеми спостерігаються не лише з бензином марок А-95 та А-100, а й із дизельним паливом.

"У Маріуполі спостерігаються серйозні проблеми з пальним. Аналогічна ситуація, за наявною інформацією, склалася і в Мелітополі. Нещодавно до Маріуполя завезли партію пального, однак лише на окремі заправки на лівобережжі міста. Уже за дві години після поставки паливо повністю розкупили, і АЗС знову залишилися порожніми", — заявив Пікуз.

Через нестачу пального у місті ускладнюється доставка товарів, медикаментів та робота місцевого бізнесу. Також виникають перебої із завезенням продуктів харчування.

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"На багатьох заправках відсутній бензин, через що виникають черги та конфлікти між місцевими жителями", — зазначив Вадим Пікуз.

За словами посадовця, дефіцит пального вже призвів до появи тіньового ринку.

Крім того, через паливну кризу фактично зірваний курортний сезон у місті. Місцеві жителі активно публікують у соцмережах фотографії порожніх автозаправних станцій та великих черг за пальним.

"Почали скуповувати у російських військових цей бензин і потім людям продавати по 300 рублів за літр", — підсумував він.

Новини.LIVE повідомляли, що оборона Маріуполя стала однією з найзапекліших битв від початку повномасштабної війни та тривала 86 днів. Під час облоги російські війська практично знищили місто, а кількість загиблих мирних жителів, за різними оцінками, становить від 20 до 100 тисяч осіб. Попри повне оточення, українські захисники понад два місяці продовжували утримувати оборону.

Новини.LIVE інформували, що Сили оборони України завдали серії ударів по військових об'єктах РФ у тилових районах та на тимчасово окупованих територіях.  Повідомляється про значні втрати пального в порту тимчасово окупованого Маріуполя, де внаслідок удару повністю згоріли резервуари з паливом.

бензин Маріуполь окупація
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна
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