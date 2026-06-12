Топливный кризис в Мариуполе: на АЗС нет бензина А-95

Разрушенный Мариуполь. Фото: РоссМИ

Во временно оккупированном Мариуполе ухудшается ситуация с топливом. На многих автозаправочных станциях отсутствует бензин А-95, а местные жители вынуждены стоять в длинных очередях.

Об этом в эфире День.LIVE сообщил исполняющий обязанности председателя Мариупольского районного совета Вадим Пикуз.

Дефицит топлива в Мариуполе

По словам чиновника, проблемы наблюдаются не только с бензином марок А-95 и А-100, но и с дизельным топливом.

"В Мариуполе наблюдаются серьезные проблемы с топливом. Аналогичная ситуация, по имеющейся информации, сложилась и в Мелитополе. Недавно в Мариуполь завезли партию топлива, однако только на отдельные заправки на левом берегу города. Уже через два часа после поставки топливо полностью раскупили, и АЗС снова остались пустыми", — заявил Пикуз.

Из-за нехватки топлива в городе затрудняется доставка товаров, медикаментов и работа местного бизнеса. Также возникают перебои с завозкой продуктов питания.

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"На многих заправках отсутствует бензин, из-за чего возникают очереди и конфликты между местными жителями", — отметил Вадим Пикуз.

По словам чиновника, дефицит топлива уже привел к появлению теневого рынка.

Кроме того, из-за топливного кризиса фактически сорван курортный сезон в городе. Местные жители активно публикуют в соцсетях фотографии пустых автозаправочных станций и больших очередей за топливом.

"Начали скупать у российских военных этот бензин и потом продавать людям по 300 рублей за литр", — подытожил он.

Новини.LIVE сообщали, что оборона Мариуполя стала одной из самых ожесточенных битв с начала полномасштабной войны и длилась 86 дней. Во время осады российские войска практически уничтожили город, а количество погибших мирных жителей, по разным оценкам, составляет от 20 до 100 тысяч человек. Несмотря на полное окружение, украинские защитники более двух месяцев продолжали удерживать оборону.

Новини.LIVE сообщали, что Силы обороны Украины нанесли серию ударов по военным объектам РФ в тыловых районах и на временно оккупированных территориях. Сообщается о значительных потерях топлива в порту временно оккупированного Мариуполя, где в результате удара полностью сгорели резервуары с топливом.