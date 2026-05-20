86 дней ада: история героической обороны Мариуполя

Безымянные захоронения на окраине Мариуполя. Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

Битва за Мариуполь стала одним из самых масштабных противостояний полномасштабного вторжения, которое длилось 86 дней. Во время осады российские войска разрушили город, убив, по разным оценкам, от 20 до 100 тысяч гражданских, тогда как украинский гарнизон более двух месяцев держал оборону в полном окружении.

Начало вторжения и формирование обороны Мариуполя

Наступление на Мариуполь началось 24 февраля 2022 года в 04:00, когда со стороны российского Ейска двинулись два судна. Уже около 09:00 вражеская авиация и корабельная артиллерия нанесли удары по местному аэропорту.

Подготовку к обороне гарнизон, основу которого составляли полк "Азов", подразделения береговой охраны ГПСУ, патрульной полиции и теробороны, начал еще до вторжения. Тяжелую технику под видом учений переместили в район Мангуша в 20 км от города, а полицейские возвели укрепления вокруг своей базы. Общая длина внешней линии обороны составила около 85 км.

Руины домов на улицах Мариуполя в марте 2022 года. Фото: Отдельный отряд спецназначения "Азов"

Город условно разделили на четыре сектора, контроль над которыми держали "азовцы" под командованием Дениса Прокопенко с псевдонимом "Редис". Ожидая высадки десанта, защитники заминировали пляж "Песчанка", а также фарватер и Новые ворота морского порта, использовав 32 якорные мины весом 160 кг со склада в Очакове.

В порту базировались 9-й дивизион надводных кораблей, 23-й отряд морской обороны и корабль "Донбасс" BG-32, с которого сняли пулеметы ДШК для сухопутных позиций. Поскольку десанта между Мариуполем и Юрьевкой не произошло, снайперы и разведчики "Азова" взорвали мосты возле Мангуша и Старой Ялты, после чего отошли в город.

Блокада и первые недели окружения

До 28 февраля враг подступил с востока, севера и запада, а 1 марта город оказался в полном окружении. Мариуполь потерял водо- и электроснабжение из-за целенаправленных российских ударов по высоковольтным линиям.

Разрушенная жилая многоэтажка в Мариуполе. Фото: ОПУ

Ситуация быстро переросла в гуманитарный кризис: по состоянию на 26 февраля насчитывалось 58 раненых гражданских, муку в город вообще уже не завозили, а цены на хлеб достигли 100 гривен за килограмм.

Понимая неизбежность полной осады, командир "Азова" записал обращение, пообещав сражаться до последней капли крови. В условиях критической нехватки боеприпасов защитники совершили последний рейс четырьмя грузовиками КрАЗ в Розовку Запорожской области, однако привезенного боекомплекта хватило лишь на полчаса боя.

Эвакуировать первых раненых удалось 27 февраля вертолетами Ми-8 - эти кадры сохранились благодаря парамедику "Тайре".

В то же время российская бронетехника продвигалась обходными путями и уже 4 марта вражеские танки начали обстреливать дома на юго-западе.

Уничтожение города и десятки тысяч погибших

Российские войска заблокировали гуманитарные колонны из Запорожья и начали массированные обстрелы гражданской инфраструктуры. 9 марта агрессор ударил по больнице и роддому, 14 марта штурмовал морской порт, а 16 марта сбросил авиабомбу на драмтеатр, где погибло более 600 человек.

Драмтеатр в Мариуполе после авиаудара. Фото: соцсети

Оккупанты захватили здание областной больницы на улице Троицкой, 46, взяв в заложники пациентов и персонал. За время боевых действий было разрушено 90% зданий, а на спутниковых снимках зафиксировали массовые захоронения в пригородах.

Безымянные захоронения в Мариуполе. Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

По официальным данным Мариупольского городского совета, во время блокады и штурма города погибло по меньшей мере 12,5 тысяч мирных жителей. В то же время украинские власти и международные правозащитные организации оценивают реальное количество жертв от 20 до 100 тысяч человек.

Установить точное количество погибших пока невозможно из-за оккупации города. Из окружения удалось вырваться лишь около 20 тысячам гражданских в первых колоннах.

Трупы мирных жителей, погибших во время российских обстрелов города. Фото: "Азов"

Героизм гарнизона и выход из "Азовстали"

До 17 марта украинские силы контролировали лишь половину Мариуполя. В апреле командованию удалось провести несколько беспрецедентных вертолетных миссий для доставки лекарств, подкрепления и эвакуации тяжелораненых. Несмотря на яростное сопротивление, вражеские подразделения прорывались в тыл, оказавшись в сотне метров от комбината "Азовсталь".

Пожар на Азовстали после бомбардировок. Фото: "Азов"

В конце апреля кольцо обороны окончательно сузилось до территории этого металлургического завода, который стал последним рубежом для военных и гражданских.

Руины дома в Мариуполе. Фото: Мариупольский городской совет

Оборона Мариуполя длилась в общей сложности 86 дней, 82 из которых гарнизон находился в полной осаде. Во второй половине мая, по приказу высшего военного командования для сохранения жизней, украинские бойцы вышли с территории комбината. Сотни защитников города до сих пор удерживаются в российском плену.

Новини.LIVE писали о том, как Россия разграбляет Мариуполь. В ноябре 2025 года было известно, что в Мариуполе закрылся карьер, потому что россияне полностью его исчерпали. Там добывали щелочной каолин. Кроме того, российские войска вывозили ценное имущество из музеев и других культурных памятников, среди которых есть известные на весь мир работы художников и скульпторов. Помимо этого, россияне грабили дома и квартиры мариупольцев, вынося из жилья драгоценности, бытовую технику и даже мебель.

Не менее циничной схемой россиян является похищение жилья украинцев. Оккупационные власти массово списывают недвижимость мариупольцев, как "бесхозную" и завозят на территорию мигрантов или желающих россиян, которые просто заселяются в чужие квартиры или распродают их. Единственной возможностью сохранить имущество является оформление российского паспорта, однако, и это не является гарантией.

Более того, россияне буквально торгуют детьми в Мариуполе. Они похищают малолетних украинцев и вывозят их в Россию или пристраивают силой в чужие семьи. Кроме того, в школах проводят пропагандистские антиукраинские уроки, где выращивают ненависть к Украине и восхваляют преступные действия Кремля. Известно, что в городе действовали и действуют застенки, где издеваются над людьми, которые могут иметь проукраинскую позицию.