Видео

Главная Новости дня Оккупанты забирают имущество украинцев — как работает схема

Оккупанты забирают имущество украинцев — как работает схема

Дата публикации 27 октября 2025 14:07
обновлено: 14:07
И.о. председателя Мариупольского районного совета Вадим Пикуз объяснил, как оккупанты присваивают жилье украинцев
Дома в Мариуполе. Фото: Петр Андрющенко/Громадське радіо

И.о. председателя Мариупольского районного совета Вадим Пикуз заявил, что после выезда с временно оккупированных территорий дома многих украинцев попадают в реестры "бесхозного" имущества. По его словам, окупанты тщательно отслеживают выезжающих, а уже на следующий день их имущество могут присвоить.

Об этом сообщил Вадим Пикуз в эфире Ранок.LIVE в понедельник, 27 октября.

Как выезд с ВОТ приводит к потере жилья

Пикуз рассказал, что эвакуация из оккупированных регионов часто доступна только за большие деньги, потому что работает целый рынок услуг с собственными тарифами и отработанными схемами.

"У них нормальная практика: если человека депортируют на 50 лет, автоматически жилье появляется в списке "бесхозного". Они понимают, что человек сюда не попадет и все, его можно 100% забирать", — отметил Пикуз.

Он привел пример, когда за вывоз лежачей женщины из Мариуполя просили четыре-пять тысяч долларов — такие услуги предоставляют не единичные "перевозчики", а организованные структуры. По словам чиновника, сети действуют годами и координировано, что затрудняет безопасный и дешевый выезд для уязвимых людей.

Пикуз также предупредил, что на блокпостах между "ДНР" и Россией отслеживают, кто эвакуируется, и документируют эти факты так, чтобы уже на следующий день объявить помещение покинутым. Из-за этого люди, которые вынужденно выезжают ради жизни или лечения, рискуют навсегда потерять свои квартиры и дома. Районная администрация фиксирует такие случаи и пытается помогать пострадавшим в восстановлении права собственности, но процесс восстановления сложный и длительный.

Напомним, что российские спецслужбы организуют теракты против мирного населения на временно оккупированных территориях, чтобы обвинить в этом Украину.

Ранее мы также информировали, что на оккупированные территории Украины завезли из России безалкогольный напиток с опасными веществами, которые могут вызвать поражение почек, печени и сильную диарею.

Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
