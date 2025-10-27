В.о. голови Маріупольської районної ради Вадим Пікуз пояснив, як окупанти привласнюють житло українців

Будівлі у Маріуполі. Фото: Петро Андрющенко/Громадське радіо

В.о. голови Маріупольської районної ради Вадим Пікуз заявив, що після виїзду з тимчасово окупованих територій оселі багатьох українців потрапляють до реєстрів "безхазяйного" майна. За його словами, окупанти ретельно відстежують тих, хто виїжджає, а вже наступного дня їхнє майно можуть привласнити.

Про це повідомив Вадим Пікуз в ефірі Ранок.LIVE у понеділок, 27 жовтня.

Як виїзд з ТОТ призводить до втрати житла

Пікуз розповів, що евакуація з окупованих регіонів часто доступна лише за великі гроші, бо працює цілий ринок послуг із власними тарифами й відпрацьованими схемами.

"У них нормальна практика: якщо людину депортують на 50 років, автоматично житло з'являється в списку "безхозного". Вони розуміють, що людина сюди не потрапить і все, його можна 100% забирати", — зазначив Пікуз.

Він навів приклад, коли за вивезення лежачої жінки з Маріуполя просили чотири-п’ять тисяч доларів — такі послуги надають не поодинокі "перевізники", а організовані структури. За словами посадовця, мережі діють роками й координовано, що ускладнює безпечний та дешевий виїзд для вразливих людей.

Пікуз також попередив, що на блокпостах між "ДНР" і Росією відстежують, хто евакуюється, і документують ці факти так, щоб уже наступного дня оголосити помешкання покинутим. Через це люди, котрі вимушено виїжджають заради життя чи лікування, ризикують назавжди втратити свої квартири та будинки. Районна адміністрація фіксує такі випадки та намагається допомагати постраждалим у відновленні права власності, але процес відновлення складний і тривалий.

