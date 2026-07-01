Крим — російські військові масово тікають з півострова

Російські окупанти. Фото: росЗМІ

Російські військові та силовики почали масово тікати з Криму, не чекаючи наказів вищого керівництва з Москви. Вони намагаються уникнути покарання за свої злочини на півострові.

Про це повідомила постійна представниця президента в АР Крим Ольга Куришко у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

Окупанти тікають з Криму

Кришко розповіла, що окупанти тікають, оскільки усвідомлюють, що перебувають на півострові незаконно, і намагаються уникнути покарання за свої злочини.

"Силовики, військові вивозять свої родини, а сьогодні ми бачимо повідомлення, що й самі вони починають покидати місця дислокації, не очікуючи певного сигналу від центральної влади. Цілком очевидно: вони знають, що перебувають там незаконно", — повідомила представниця президента в Криму.

Водночас голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров у коментарі для Новини.LIVE поділився, що окупований Крим накрила паливна криза, спровокована блокадою логістики Україною. Ціни на бензин для цивільних там сягають 300-350 гривень за літр.

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"Ті, які можуть просто почекати, поки їм перекупники привезуть — 300-350 гривень вже було позавчора. […] Бензину ж немає для цивільного населення. Тобто звичайний цивільний громадянин може купити бензин лише у перекупника, більше ніде", — сказав він.

За словами Чубарова, дефіцит пального та зупинка транспортних артерій миттєво вдарили по вартості продовольства. Тож окупанти переклали всі логістичні витрати на плечі кінцевого споживача.

"Все те, що вирощується в Криму, піднялося в ціні на 20-40%, щоб покрити витрати на бензин. А все, що привозиться ззовні — виросло в рази", — зазначив голова Меджлісу кримськотатарського народу.

Як писали Новини.LIVE, Маріуполь охопила паливна криза, яка паралізувала життєдіяльність регіону. В місті зупинилася логістика та є дефіцит товарів. Компанії з доставки їжі беруть оплату не грошима, а бензином.

Також ситуація з постачанням пального погіршується і в російських регіонах. Причиною цього стали українські удари на НПЗ РФ. Найважча ситуація зараз у Липецькій області, а саме в місті Єлець, де водії заявляють про повну відсутність бензину майже на всіх станціях.