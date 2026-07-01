Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняКультАвтоРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --СпортГроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Без дозволу керівництва: силовики та військові РФ тікають з Криму

Без дозволу керівництва: силовики та військові РФ тікають з Криму

Ua ru
Дата публікації: 1 липня 2026 07:45
Крим — російські військові масово тікають з півострова
Російські окупанти. Фото: росЗМІ

Російські військові та силовики почали масово тікати з Криму, не чекаючи наказів вищого керівництва з Москви. Вони намагаються уникнути покарання за свої злочини на півострові.

Про це повідомила постійна представниця президента в АР Крим Ольга Куришко у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

Окупанти тікають з Криму

Кришко розповіла, що окупанти тікають, оскільки усвідомлюють, що перебувають на півострові незаконно, і намагаються уникнути покарання за свої злочини.

"Силовики, військові вивозять свої родини, а сьогодні ми бачимо повідомлення, що й самі вони починають покидати місця дислокації, не очікуючи певного сигналу від центральної влади. Цілком очевидно: вони знають, що перебувають там незаконно", — повідомила представниця президента в Криму.

Водночас голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров у коментарі для Новини.LIVE поділився, що окупований Крим накрила паливна криза, спровокована блокадою логістики Україною. Ціни на бензин для цивільних там сягають 300-350 гривень за літр.

Читайте також:

"Ті, які можуть просто почекати, поки їм перекупники привезуть — 300-350 гривень вже було позавчора. […] Бензину ж немає для цивільного населення. Тобто звичайний цивільний громадянин може купити бензин лише у перекупника, більше ніде", — сказав він. 

За словами Чубарова, дефіцит пального та зупинка транспортних артерій миттєво вдарили по вартості продовольства. Тож окупанти переклали всі логістичні витрати на плечі кінцевого споживача.

"Все те, що вирощується в Криму, піднялося в ціні на 20-40%, щоб покрити витрати на бензин. А все, що привозиться ззовні — виросло в рази", — зазначив голова Меджлісу кримськотатарського народу. 

Як писали Новини.LIVE, Маріуполь охопила паливна криза, яка паралізувала життєдіяльність регіону. В місті зупинилася логістика та є дефіцит товарів. Компанії з доставки їжі беруть оплату не грошима, а бензином.

Також ситуація з постачанням пального погіршується і в російських регіонах. Причиною цього стали українські удари на НПЗ РФ. Найважча ситуація зараз у Липецькій області, а саме в місті Єлець, де водії заявляють про повну відсутність бензину майже на всіх станціях. 

Крим бензин війна в Україні Росія
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації