Аеродром Гвардійське уразили ЗСУ в Криму — які втрати в окупантів

Ураження об'єктів РФ. Архівне фото: кадр з відео

Сили оборони України у ніч проти 5 липня завдали ударів по низці важливих військових об'єктів російських окупаційних військ. Під ураження потрапили аеродром у тимчасово окупованому Криму, три склади боєприпасів, а також два автомобільні мости, які ворог використовував для військової логістики.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Удар по аеродрому "Гвардійське" в Криму

За даними Генштабу, цієї ночі підрозділи Сил оборони України уразили аеродром "Гвардійське" у тимчасово окупованому Криму. Зазначається, що операція була проведена в рамках зниження наступального потенціалу армії РФ. Наразі ступінь завданих збитків уточнюється.

Відомо, що аеродром "Гвардійське" є одним із ключових військових аеродромів РФ на тимчасово окупованому півострові. Він використовується для базування літаків оперативно-тактичної та морської авіації, забезпечення бойових вильотів, логістики та технічного обслуговування авіаційної техніки.

Ураження інших об'єктів РФ

Також українські військові уразили автомобільний міст через річку Грузький Яланчик у районі Гусельникового та автомобільний міст через річку Кальміус у районі Старомар'ївки Донецької області. Ці об'єкти ворог використовує для перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів та матеріально-технічних засобів.

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Крім того, Сили оборони завдали ударів по трьох складах боєприпасів окупантів. Вони розташовувалися в районах:

Макіївки Донецької області;

Довжанська Луганської області;

Преображенки Херсонської області.

"Сили оборони й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на припинення збройної агресії Російської Федерації проти України!" — наголосили у Генштабі

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Володимира Зеленського, вночі 4 липня ЗСУ уразили портову нафтову інфраструктуру поблизу Санкт-Петербурга. Вона забезпечувала фінансування воєнних дій проти України.

А 2 липня Сили оборони уразили нафтопереробний завод "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез". Він є одним із найбільших у РФ із проєктною потужністю близько 17 мільйонів тонн нафти на рік.