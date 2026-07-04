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Головна Новини дня Далекобійні удари по РФ: Зеленський заявив про ураження цілей під Петербургом

Далекобійні удари по РФ: Зеленський заявив про ураження цілей під Петербургом

Ua ru
Дата публікації: 4 липня 2026 10:56
Володимир Зеленський заявив про ураження цілей під Петербургом
Термінова новина

Українські сили оборони цієї ніччю завдали успішних та точних далекобійних ударів по стратегічних об'єктах на території Російської Федерації. Військові зуміли уразити важливу портову нафтову інфраструктуру поблизу Санкт-Петербурга, яка безпосередньо забезпечувала фінансування воєнних дій проти нашої держави. Окрім цього, зафіксовані точні влучання по Кронштадту.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на офіційну заяву Президента України Володимира Зеленського.

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Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
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