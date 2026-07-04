Володимир Зеленський заявив про ураження цілей під Петербургом

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Українські сили оборони цієї ніччю завдали успішних та точних далекобійних ударів по стратегічних об'єктах на території Російської Федерації. Військові зуміли уразити важливу портову нафтову інфраструктуру поблизу Санкт-Петербурга, яка безпосередньо забезпечувала фінансування воєнних дій проти нашої держави. Окрім цього, зафіксовані точні влучання по Кронштадту.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на офіційну заяву Президента України Володимира Зеленського.

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