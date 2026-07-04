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Главная Новости дня Дальнобойные удары по РФ: Зеленский заявил о поражении целей под Петербургом

Дальнобойные удары по РФ: Зеленский заявил о поражении целей под Петербургом

Ua ru
Дата публикации 4 июля 2026 10:56
Владимир Зеленский заявил об уничтожении целей под Петербургом
Срочная новость

Украинские силы обороны этой ночью нанесли успешные и точные удары на большие расстояния по стратегическим объектам на территории Российской Федерации. Военные сумели поразить важную портовую нефтяную инфраструктуру вблизи Санкт-Петербурга, которая непосредственно обеспечивала финансирование военных действий против нашего государства. Кроме того, зафиксированы точные попадания по Кронштадту.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на официальное заявление президента Украины Владимира Зеленского.

Новость дополняется...

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Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
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