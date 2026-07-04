Владимир Зеленский заявил об уничтожении целей под Петербургом

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Украинские силы обороны этой ночью нанесли успешные и точные удары на большие расстояния по стратегическим объектам на территории Российской Федерации. Военные сумели поразить важную портовую нефтяную инфраструктуру вблизи Санкт-Петербурга, которая непосредственно обеспечивала финансирование военных действий против нашего государства. Кроме того, зафиксированы точные попадания по Кронштадту.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на официальное заявление президента Украины Владимира Зеленского.

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