Аэродром Гвардейское был поражен ВСУ в Крыму — какие потери понесли оккупанты

ВСУ поразили аэродром РФ в Крыму, мосты и склады боеприпасов
Силы обороны Украины в ночь на 5 июля нанесли удары по ряду важных военных объектов российских оккупационных войск. Под удар попали аэродром во временно оккупированном Крыму, три склада боеприпасов, а также два автомобильных моста, которые враг использовал для военной логистики.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Удар по аэродрому "Гвардейское" в Крыму
По данным Генштаба, этой ночью подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по аэродрому "Гвардейское" во временно оккупированном Крыму. Отмечается, что операция была проведена в рамках снижения наступательного потенциала армии РФ. В настоящее время степень нанесенного ущерба уточняется.
Известно, что аэродром "Гвардейское" является одним из ключевых военных аэродромов РФ на временно оккупированном полуострове. Он используется для базирования самолетов оперативно-тактической и морской авиации, обеспечения боевых вылетов, логистики и технического обслуживания авиационной техники.
Поражение других объектов РФ
Также украинские военные поразили автомобильный мост через реку Грузкий Яланчик в районе Гусельниковского и автомобильный мост через реку Кальмиус в районе Старомарьевки Донецкой области. Эти объекты враг использует для переброски личного состава, вооружения, боеприпасов и материально-технических средств.
Кроме того, Силы обороны нанесли удары по трем складам боеприпасов оккупантов. Они располагались в районах:
- Макеевки Донецкой области;
- Довжанска Луганской области;
- Преображенки Херсонской области.
"Силы обороны и в дальнейшем будут системно осуществлять меры, направленные на прекращение вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины!" — подчеркнули в Генштабе
Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Владимира Зеленского, ночью 4 июля ВСУ нанесли удар по портовой нефтяной инфраструктуре вблизи Санкт-Петербурга. Она обеспечивала финансирование военных действий против Украины.
А 2 июля Силы обороны нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез". Он является одним из крупнейших в РФ с проектной мощностью около 17 миллионов тонн нефти в год.