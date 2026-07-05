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Главная Новости дня ВСУ поразили аэродром РФ в Крыму, мосты и склады боеприпасов

ВСУ поразили аэродром РФ в Крыму, мосты и склады боеприпасов

Ua ru
Дата публикации 5 июля 2026 13:47
Аэродром Гвардейское был поражен ВСУ в Крыму — какие потери понесли оккупанты
Удар по объектам РФ. Архивное фото: кадр из видео

Силы обороны Украины в ночь на 5 июля нанесли удары по ряду важных военных объектов российских оккупационных войск. Под удар попали аэродром во временно оккупированном Крыму, три склада боеприпасов, а также два автомобильных моста, которые враг использовал для военной логистики.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Удар по аэродрому "Гвардейское" в Крыму

По данным Генштаба, этой ночью подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по аэродрому "Гвардейское" во временно оккупированном Крыму. Отмечается, что операция была проведена в рамках снижения наступательного потенциала армии РФ. В настоящее время степень нанесенного ущерба уточняется.

Известно, что аэродром "Гвардейское" является одним из ключевых военных аэродромов РФ на временно оккупированном полуострове. Он используется для базирования самолетов оперативно-тактической и морской авиации, обеспечения боевых вылетов, логистики и технического обслуживания авиационной техники.

Поражение других объектов РФ

Также украинские военные поразили автомобильный мост через реку Грузкий Яланчик в районе Гусельниковского и автомобильный мост через реку Кальмиус в районе Старомарьевки Донецкой области. Эти объекты враг использует для переброски личного состава, вооружения, боеприпасов и материально-технических средств.

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Кроме того, Силы обороны нанесли удары по трем складам боеприпасов оккупантов. Они располагались в районах:

  • Макеевки Донецкой области;
  • Довжанска Луганской области;
  • Преображенки Херсонской области.

"Силы обороны и в дальнейшем будут системно осуществлять меры, направленные на прекращение вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины!" — подчеркнули в Генштабе

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Владимира Зеленского, ночью 4 июля ВСУ нанесли удар по портовой нефтяной инфраструктуре вблизи Санкт-Петербурга. Она обеспечивала финансирование военных действий против Украины.

А 2 июля Силы обороны нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез". Он является одним из крупнейших в РФ с проектной мощностью около 17 миллионов тонн нефти в год.

Крым потери оккупантов аэродром удары по РФ
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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