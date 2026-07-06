Взрывы в Крыму 6 июля: в Севастополе нет электричества, не работает транспорт

В Крыму раздавались мощные взрывы: Севастополь остался без света
Во временно оккупированном Крыму в ночь на 6 июля раздавались мощные взрывы. На данный момент известно, что Севастополь остался без света. Кроме того, не работает общественный транспорт.
Об этом сообщают оккупационные власти Крыма, передает Новини.LIVE.
Севастополь без света
В течение ночи жители Крыма сообщали о звуках полета дронов над различными городами полуострова.
Кроме того, взрывы раздавались в районе Керчи и вблизи Симферопольской теплоэлектростанции.
"В результате атаки врага на энергетическую инфраструктуру за пределами Севастополя наш город временно остался без электроснабжения", — сообщил так называемый глава Крыма Сергей Аксенов.
По его словам, на объектах введен особый режим, а социальные объекты перешли на резервные системы. Кроме того, в городе не курсируют троллейбусы.
Как писали Новини.LIVE, в ночь на 5 июля украинские военные нанесли удары по ряду важных военных объектов россиян во временно оккупированном Крыму. В частности, речь идет о складах боеприпасов и аэродроме.
Кроме того, недавно Силы обороны Украины поразили железнодорожный мост, станцию радиоэлектронной борьбы и подразделение радиоэлектронной разведки России во временно оккупированном Крыму.