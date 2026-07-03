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Главная Новости дня Мост и станция РЭБ: ВСУ нанесли удар по важным объектам РФ в Крыму

Мост и станция РЭБ: ВСУ нанесли удар по важным объектам РФ в Крыму

Ua ru
Дата публикации 3 июля 2026 19:58
ВСУ нанесли удар по мосту, станции РЭБ и другим объектам РФ в Крыму
Мост, подвергшийся обстрелу со стороны Сил обороны Украины в Крыму. Фото: Генштаб ВСУ

Силы обороны Украины нанесли новые удары по военным объектам российских оккупантов во временно оккупированном Крыму. Под удар попали железнодорожный мост, станция радиоэлектронной борьбы и подразделение радиоэлектронной разведки РФ. Кроме того, Генштаб подтвердил разрушение еще двух мостов, которые оккупанты использовали для военной логистики.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Генштаба ВСУ в пятницу, 3 июля.

Силы обороны нанесли удар по ряду военных объектов РФ в Крыму

В ночь на 3 июля в рамках мер по снижению наступательного потенциала российского агрессора подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по железнодорожному мосту через Красногвардейский канал в районе Красногвардейского на временно оккупированной территории АР Крым.

По данным Генштаба, этот объект российские войска использовали для военной логистики, переброски личного состава, вооружения, боеприпасов и материально-технических средств. Степень нанесенных повреждений в настоящее время уточняется.

Также украинские военные нанесли удар по станции радиоэлектронной борьбы в районе Артемовки (АР Крым) и подразделению радиоэлектронной разведки российских оккупационных войск в Севастополе.

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Кроме того, под удар попали пункт управления БпЛА в районе Украинска Донецкой области и командный пункт противника в районе Новгорода Запорожской области.

Генштаб подтвердил разрушение еще двух мостов

В Генеральном штабе также сообщили, что после оценки дополнительных данных подтверждено разрушение двух пролетов автомобильного моста в районе Азовского в Запорожской области, который был поражен 29 июня 2026 года.

Кроме того, подтверждено разрушение трех пролетов автомобильного моста через реку Калка в районе Гранитного Донецкой области после удара, нанесенного 1 июля 2026 года.

В Генштабе отметили, что оба моста использовались российскими оккупантами для военной логистики, переброски личного состава, вооружения, боеприпасов и материально-технических средств.

В Силах обороны подчеркнули, что и в дальнейшем будут систематически наносить удары по военным объектам противника, чтобы ослаблять его военный потенциал и лишать возможности поддерживать российскую агрессию.

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Скриншот сообщения Генштаба ВСУ/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что недавно Силы обороны Украины нанесли удар по Центру космической связи российской армии в районе населенного пункта Белоомут Московской области. После дополнительного анализа Генштаб подтвердил поражение основного технического здания, крупных антенн и башни с параболическими антеннами, часть из которых уничтожена. По данным военных, это один из самых современных и мощных узлов связи ВС РФ в центральном регионе России.

Новини.LIVE также сообщали, что ВСУ 29 июня и в ночь на 30 июня нанесли удары по ряду важных объектов российских оккупантов. Украинские военные поразили автомобильный мост в Запорожской области и железнодорожный мост во временно оккупированном Крыму, которые враг использовал для военной логистики. Кроме того, под удар попали пункты управления БпЛА, командно-наблюдательный пункт противника, а также уточняются результаты поражения НПЗ "Славянский".

Крым ВСУ Силы обороны Украины
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
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