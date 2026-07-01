ВСУ нанесли удар по Центру космической связи армии РФ в Московской области

Последствия удара по Центру космической связи российской армии. Фото: Генштаб ВСУ

Украинские военные нанесли удар по Центру космической связи российской армии. Был проведен дополнительный анализ данных об атаке 26 июня. Центр космической связи находится в районе населенного пункта Белоомут Московской области.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ, передает Новини.LIVE.

Поражение Центра космической связи российской армии

В Генштабе ВСУ отметили, что речь идет о самом модернизированном и мощном узле связи ВС государства-террориста в центральном регионе России.

Последствия поражения. Фото: Генштаб ВСУ

"Силы обороны Украины поразили основное техническое здание, крупные антенны и башню с параболическими антеннами (часть из которых уничтожена)", — говорится в сообщении.

Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Генштаб ВСУ, в ночь на 1 июля Силы обороны Украины нанесли удар по предприятию, входящему в структуру "Роскосмоса". Кроме того, военные нанесли удары по объектам на временно оккупированной территории.

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