Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеКультАвтоРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Украина нанесла удар по Центру космической связи российской армии

Украина нанесла удар по Центру космической связи российской армии

Ua ru
Дата публикации 1 июля 2026 23:00
ВСУ нанесли удар по Центру космической связи армии РФ в Московской области
Последствия удара по Центру космической связи российской армии. Фото: Генштаб ВСУ

Украинские военные нанесли удар по Центру космической связи российской армии. Был проведен дополнительный анализ данных об атаке 26 июня. Центр космической связи находится в районе населенного пункта Белоомут Московской области.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ, передает Новини.LIVE.

Поражение Центра космической связи российской армии

В Генштабе ВСУ отметили, что речь идет о самом модернизированном и мощном узле связи ВС государства-террориста в центральном регионе России.

Ураження Центру космічного зв'язку російської армії
Последствия поражения. Фото: Генштаб ВСУ

"Силы обороны Украины поразили основное техническое здание, крупные антенны и башню с параболическими антеннами (часть из которых уничтожена)", — говорится в сообщении.

null
Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Генштаб ВСУ, в ночь на 1 июля Силы обороны Украины нанесли удар по предприятию, входящему в структуру "Роскосмоса". Кроме того, военные нанесли удары по объектам на временно оккупированной территории.

Читайте также:

Кроме того, украинские защитники во второй раз поразили российский НПЗ в Уфе, который находится более чем в 1300 километрах от линии фронта. Также зафиксировано попадание в объект ВПК России.

война ВСУ Генштаб ВСУ Россия
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации