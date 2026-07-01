ВСУ нанесли удар по Центру космической связи армии РФ в Московской области

Украина нанесла удар по Центру космической связи российской армии
Украинские военные нанесли удар по Центру космической связи российской армии. Был проведен дополнительный анализ данных об атаке 26 июня. Центр космической связи находится в районе населенного пункта Белоомут Московской области.
Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ, передает Новини.LIVE.
Поражение Центра космической связи российской армии
В Генштабе ВСУ отметили, что речь идет о самом модернизированном и мощном узле связи ВС государства-террориста в центральном регионе России.
"Силы обороны Украины поразили основное техническое здание, крупные антенны и башню с параболическими антеннами (часть из которых уничтожена)", — говорится в сообщении.
Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Генштаб ВСУ, в ночь на 1 июля Силы обороны Украины нанесли удар по предприятию, входящему в структуру "Роскосмоса". Кроме того, военные нанесли удары по объектам на временно оккупированной территории.
Кроме того, украинские защитники во второй раз поразили российский НПЗ в Уфе, который находится более чем в 1300 километрах от линии фронта. Также зафиксировано попадание в объект ВПК России.