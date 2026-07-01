ЗСУ уразили Центр космічного зв’язку армії РФ у Московській області

Наслідки удару по Центру космічного зв'язку російської армії. Фото: Генштаб ЗСУ

Українські воїни уразили Центр космічного зв'язку російської армії. Було проведено процес додаткового аналізу даних атаки 26 червня. Центр космічного зв'язку знаходиться в районі населеного пункту Бєлоомут Московської області.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ, передає Новини.LIVE.

Ураження Центру космічного зв'язку російської армії

У Генштабі ЗСУ зазначили, що йдеться про найбільш модернізований та потужний вузол зв'язку ЗС держави-терористки у центральному регіоні Росії.

Наслідки ураження. Фото: Генштаб ЗСУ

"Сили оборони України уразили основну технічну будівлю, великі антени та вежу з параболічними антенами (частину з яких знищено)", — йдеться у повідомленні.

Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Генштаб ЗСУ, у ніч проти 1 липня Сили оборони України завдали удару по підприємству, яке входить до структури "Роскосмосу". Крім того, воїни завдали ударів по обʼєктах на тимчасово окупованій території.

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