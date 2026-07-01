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Головна Новини дня Україна уразила Центр космічного зв'язку російської армії

Україна уразила Центр космічного зв'язку російської армії

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Дата публікації: 1 липня 2026 23:00
ЗСУ уразили Центр космічного зв’язку армії РФ у Московській області
Наслідки удару по Центру космічного зв'язку російської армії. Фото: Генштаб ЗСУ

Українські воїни уразили Центр космічного зв'язку російської армії. Було проведено процес додаткового аналізу даних атаки 26 червня. Центр космічного зв'язку знаходиться в районі населеного пункту Бєлоомут Московської області.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ, передає Новини.LIVE.

Ураження Центру космічного зв'язку російської армії

У Генштабі ЗСУ зазначили, що йдеться про найбільш модернізований та потужний вузол зв'язку ЗС держави-терористки у центральному регіоні Росії.

Ураження Центру космічного зв'язку російської армії
Наслідки ураження. Фото: Генштаб ЗСУ

"Сили оборони України уразили основну технічну будівлю, великі антени та вежу з параболічними антенами (частину з яких знищено)", — йдеться у повідомленні.

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Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Генштаб ЗСУ, у ніч проти 1 липня Сили оборони України завдали удару по підприємству, яке входить до структури "Роскосмосу". Крім того, воїни завдали ударів по обʼєктах на тимчасово окупованій території.

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Крім того, українські захисники вдруге уразили російський НПЗ в Уфі, який знаходиться за понад 1300 кілометрів від лінії фронту. Також зафіксовано влучання в обʼєкт ВПК Росії.

війна ЗСУ Генштаб ЗСУ Росія
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
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