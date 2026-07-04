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Главная Новости дня ГУР уничтожило российский МиГ-29 на аэродроме "Бельбек" в Крыму

ГУР уничтожило российский МиГ-29 на аэродроме "Бельбек" в Крыму

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Дата публикации 4 июля 2026 16:20
ГУР нанесло удар по аэродрому "Бельбек" в Крыму и уничтожило МиГ-29 России
Самолет МиГ-31. Иллюстративное фото: Википедия

В ночь на 26 июня подразделения Департамента беспилотных систем Главного управления разведки Министерства обороны Украины нанесли удар по российскому военному аэродрому "Бельбек" во временно оккупированном Крыму. В результате операции был уничтожен российский истребитель МиГ-29.

Об этом сообщили в ГУР, передает Новини.LIVE.

Что ещё было поражено в Крыму

Также ударом была поражена аэродромная пусковая установка, которая в момент атаки обеспечивала обслуживание боевого самолета оккупационных войск. В ГУР отметили, что ориентировочная стоимость уничтоженной техники может достигать десятков миллионов долларов.

В военной разведке подчеркнули, что украинские силы продолжают систематически наносить удары по военной инфраструктуре России на территории временно оккупированного Крыма, уничтожая авиацию и технику, которую оккупанты используют для ведения боевых действий против Украины.

Также в ГУР в очередной раз подчеркнули, что Крым является неотъемлемой частью Украины, а борьба за его освобождение продолжается.

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Как сообщали Новини.LIVE, Россия в последние годы активно расширяет свое присутствие в африканских странах, используя не только военные инструменты, но и масштабные информационные кампании. По данным украинской разведки, Кремль распространяет дезинформацию, манипулирует общественным мнением и продвигает собственные нарративы, чтобы укрепить политическое влияние на континенте. В Главном управлении разведки отмечают, что сегодня Африка фактически стала площадкой для испытания российского когнитивного оружия и новых методов информационного воздействия.

Крым самолет война в Украине
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория
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