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Главная Новости дня ГУР разоблачило командира российских десантников, причастного к убийству в Буче

ГУР разоблачило командира российских десантников, причастного к убийству в Буче

Ua ru
Дата публикации 2 июля 2026 17:21
ГУР назвало российского военнослужащего, причастного к расстрелу мирного жителя в Буче
Военный разведчик ГУР. Фото иллюстративное: ГУР

При содействии Главного управления разведки Минобороны Украины правоохранители установили личность российского военнослужащего, причастного к убийству мирного жителя во время оккупации Бучи в Киевской области. Ему заочно было предъявлено подозрение в нарушении законов и обычаев войны.

Об этом сообщает ГУР, передает Новини.LIVE.

Что известно о военном преступлении в Буче

По данным следствия, 6 марта 2022 года российские военные открыли огонь по автомобилю Honda CR-V, на котором по улице Левка Лукьяненко ехал местный житель 1960 года рождения. Мужчина был гражданским лицом, не имел оружия и не представлял никакой угрозы для оккупантов.

ГУР разоблачило командира российских десантников, причастного к убийству в Буче - фото 1
Военный преступник Юрий Шипулин. Фото: ГУР

Следователи установили, что военнослужащие РФ без предупреждения произвели не менее десяти выстрелов по автомобилю. От полученных ранений мужчина скончался на месте.

Как сообщили в ГУР, к преступлению причастен Юрий Шипулин, который на тот момент был командиром отделения 234-го десантно-штурмового полка 76-й десантно-штурмовой дивизии Воздушно-десантных войск РФ в звании старшего сержанта. Ему было предъявлено подозрение по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины — нарушение законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством, совершенным группой лиц.

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В ГУР также отметили, что российский военнослужащий уже ликвидирован в ходе боевых действий. Украинская разведка подчеркнула, что все военные преступления России документируются, а виновные будут привлечены к ответственности.

Как сообщали Новини.LIVE, в Украине 1 июля отмечают День спецподразделений военной разведки. По этому случаю руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов поздравил военнослужащих, поблагодарив их за выполнение самых сложных боевых задач и подчеркнув важную роль разведчиков в борьбе против российской агрессии.

Как сообщали Новини.LIVE, представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк оценил влияние России на африканском континенте. По его словам, несмотря на гибель Евгения Пригожина и прекращение деятельности ЧВК "Вагнер" в привычном формате, Москва сохраняет свои позиции в Африке.

Буча военные преступления ГУР
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория
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