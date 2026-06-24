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Главная Новости дня В ГУР заявили, что РФ не потеряла существенного влияния в Африке

В ГУР заявили, что РФ не потеряла существенного влияния в Африке

Ua ru
Дата публикации 24 июня 2026 00:35
В ГУР заявили, что РФ не потеряла существенного влияния в Африке
Диктатор РФ Владимир Путин. Фото: Sputnik/Михаил Метцель

Представитель ГУР МО Украины Андрей Черняк заявил, что Россия за последние три года не потеряла существенного влияния в Африке. Несмотря на гибель Евгения Пригожина и распад ЧВК "Вагнер", говорить о потере влияния Москвы пока рано.

Об этом он сказал в интервью Kyiv Post, передает Новини.LIVE.

Изменилось ли влияние РФ в Африке за последние три года

По словам Черняка, африканский сектор внешней политики имеет значительный интерес для РФ.

Он отметил, что деятельность ЧВК "Вагнер" в Африке до момента распада после потерь в Украине и неудавшегося мятежа в РФ — это хорошо известный факт. Однако это не значит, что роль Кремля была минимальной, ведь боевики этой частной военной компании действовали в Африке именно с разрешения руководства РФ, служа преступным интересам Москвы.

"Группа "Вагнера", возможно, пользовалась определенной степенью автономии, во многом благодаря личным связям Пригожина с российским диктатором, более известным как "повар Путина". Однако эта так называемая частная армия в основном выполняла задачи, поставленные российскими государственными структурами, прежде всего спецслужбами", — сказал представитель ГУР.

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Он объяснил, что после распада остатки "Вагнера" были реорганизованы в Африканский корпус. То есть, это такая же "частная военная компания", но без каких-либо лидеров.

И этот факт, как полагает Черняк, негативно сказывается на ЧВК. Примером тому он назвал ситуацию с повстанцами в Мали, которые неоднократно нанесли серьезные потери наемникам РФ. Однако несмотря на это, говорить о потере влияния России пока рано.

"Несмотря на эти поистине унизительные поражения, говорить о потере Россией своих позиций в Африке пока рано. Африканский корпус насчитывает от 8 до 10 тысяч боевиков. Они продолжают поддерживать военные хунты и различные вооруженные группировки в странах по всему континенту, включая Мали, Нигер и Буркина-Фасо", — сказал Черняк.

Кроме того, РФ расширяет сеть гибридного влияния с помощью так называемых "русских домов" и создания марионеточных организаций, которые позиционируют себя как независимые, но по факту контролируются Кремлем.

И в дополнение Россия расширяет влияние с помощью информационных операций, которые провоцируют или усиливают конфликты в африканских странах.

"Эта подрывная работа осуществляется российскими спецслужбами, включая Генеральный штаб военной разведки и Службу внешней разведки РФ", — резюмировал представитель ГУР.

Как сообщали Новини.LIVE, в Азербайджане в июле 2025 года были задержаны два участника ЧВК "Вагнер", которые воевали против Украины. СМИ писали, что это четкий сигнал для всех бывших бойцов, что теперь к ним будут относится как к лицам, причастным к военным преступлениям.

Также мы писали, что осенью 2025 года главу ГУР Кирилла Буданова (который ныне руководитель ОП) спросили, верит ли он в смерть главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. В ответ Буданов отрицательно покачал головой, дав понять, что сомневается в достоверности этой информации.

Африка ЧВК Вагнера Россия
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард
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