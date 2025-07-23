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Главная Новости дня В Азербайджане арестовали вагнеровцев, которые воевали против ВСУ

В Азербайджане арестовали вагнеровцев, которые воевали против ВСУ

Ua ru
Дата публикации 23 июля 2025 17:49
В Азербайджане арестовали бойцов ЧВК "Вагнер"
Боевики ВПК "Вагнер". Фото: росСМИ

В Азербайджане задержали двух участников ЧВК "Вагнер", которые ранее воевали на стороне России против Украины. Это решение стало четким сигналом для всех экс-бойцов этой группировки: отныне к ним будут относиться не как к ветеранам, а как к лицам, причастным к военным преступлениям.

Об этом сообщило издание Euromaidan Press в среду, 23 июля.

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В Азербайджане арестовали бойцов ЧВК "Вагнер"

Арест "вагнеровцев" в Азербайджане стал первым прецедентом среди постсоветских стран, когда собственных граждан привлекают к ответственности за участие в частной военной компании.

Рамиль Алиев и Исмаил Гасанов ранее отбывали наказание в российских колониях, откуда их и завербовали в ряды ЧВК "Вагнер" для участия в войне против Украины. Им инкриминируют применение огнестрельного оружия и взрывчатки на территории Украины, а также попытки привлечь других к участию в этом вооруженном формировании.

"Решение о привлечении к ответственности бойцов ЧВК "Вагнер" является частью более широкого изменения позиции Азербайджана в отношении Москвы. Вместо того, чтобы тихо дистанцироваться, Баку сейчас активно нацеливается на российское влияние на нескольких фронтах: военном, политическом и информационном. Аресты — это не только о справедливости или законности, они о том, чтобы перекрыть российские рычаги влияния", — говорится в материале.

Издание отметило, что действия Азербайджана демонстрируют смелость в борьбе с российским влиянием на Южном Кавказе.

Напомним, что ранее совместная операция украинских и молдавских правоохранителей привела к задержанию боевиков, воевавших в составе ЧВК "Вагнер" на стороне России. Среди задержанных — трое граждан Молдовы, которые принимали участие в боевых действиях против Украины.

Также президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Украина не должна соглашаться с фактом оккупации своих территорий. Кроме того, Алиев принял в подарок шевроны украинских военных. Он поблагодарил и призвал "продолжать действовать дальше".

Азербайджан ЧВК Вагнера война в Украине арест війна
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
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