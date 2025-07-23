В Азербайджані арештували бійців ПВК "Вагнер" 

Бойовики ВПК "Вагнер". Фото: росЗМІ

В Азербайджані затримали двох учасників ПВК "Вагнер", які раніше воювали на боці Росії проти України. Це рішення стало чітким сигналом для всіх ексбійців цього угруповання: відтепер до них ставитимуться не як до ветеранів, а як до осіб, причетних до воєнних злочинів.

Про це повідомило видання Euromaidan Press у середу, 23 липня.

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Арешт "вагнерівців" в Азербайджані став першим прецедентом серед пострадянських країн, коли власних громадян притягують до відповідальності за участь у приватній військовій компанії.

Раміль Алієв та Ісмаїл Гасанов раніше відбували покарання у російських колоніях, звідки їх і завербували до лав ПВК "Вагнер" для участі у війні проти України. Їм інкримінують застосування вогнепальної зброї та вибухівки на території України, а також спроби залучити інших до участі в цьому збройному формуванні.

"Рішення про притягнення до відповідальності бійців ПВК "Вагнер" є частиною ширшої зміни позиції Азербайджану щодо Москви. Замість того, щоб тихо дистанціюватися, Баку зараз активно націлюється на російський вплив на кількох фронтах: військовому, політичному та інформаційному. Арешти — це не лише про справедливість чи законність, вони про те, щоб перекрити російські важелі впливу", — йдеться у матеріалі.

Видання зазначило, що дії Азербайджану демонструють сміливість у боротьбі з російським впливом на Південному Кавказі.

Нагадаємо, що раніше спільна операція українських та молдовських правоохоронців призвела до затримання бойовиків, що воювали у складі ПВК "Вагнер" на боці Росії. Серед затриманих — троє громадян Молдови, які брали участь у бойових діях проти України.

Також президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що Україна не має погоджуватись із фактом окупації своїх територій. Крім того, Алієв прийняв у подарунок шеврони українських військових. Він подякував і закликав "продовжувати діяти далі".