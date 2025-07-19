Президент Азербайджану Ільхам Алієв закликав Україну не миритися з окупацією

Президент Азербайджану Ільхам Алієв. Фото: Reuters

Україна не має погоджуватись із фактом окупації своїх територій. Азербайджан також ніколи не відмовлявся від своїх територій.

Про це заявив президент Азербайджану Ільхам Алієв на Шушинському медіафорумі в коментарі Дмитру Гордону.

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Алієв під час виступу на медіафорумі згадав про попередні свої заяви щодо України й повторив, що його позиція лишається незмінною.

"Я мав можливість відповідати на питання представника України на одному із заходів кілька років тому. Приблизно таке ж було питання. І моя відповідь не відрізнятиметься від того, що я говорив тоді. І думаю, що це співзвучно і сподіванням українського народу. Ніколи не погоджуватися на окупацію — ось це головна порада. Це те, що робили ми", — сказав політик.

Він провів паралель між війною в Україні та конфліктом у Нагірному Карабаху, нагадавши, що Рада Безпеки ООН свого часу ухвалила чотири резолюції, які вимагали виведення вірменських військ з регіону, але жодна з них не була реалізована.

"Ми вирішили, що створимо нові реалії, і ви будете з ними миритися. Так і сталося", — підкреслив президент Азербайджану.

Алієв зазначив, що його країна не стала чекати, а самостійно відновила контроль над Карабахом. Він побажав Україні діяти так само: не здаватися і боротися за своє.

Раніше ми писали, що президент Азербайджану Ільхам Алієв відмовився приймати посланника росвйського диктатора Володимира Путіна і відправив його додому з порожніми руками.

Також ми розповідали, що Азербайджан пішов на відкритий конфлікт з Російською Федерацією.