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Алієв відмовився від зустрічі з посланником Путіна — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 10 липня 2025 06:53
Ільхам Алієв відмовився від зустрічі з представником Путіна в Баку
Президент Азербайджану Ільхам Алієв. Фото: Minval

Президент Азербайджану Ільхам Алієв відмовився приймати посланника Путіна і відправив його додому з порожніми руками. Азербайджан не виказує наміру спускати з рук Кремлю злочини щодо збитого лайнера AZAL та закатованих до смерті своїх земляків у московському СІЗО. 

Про це повідомляє агенція Minval.

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Згідно з повідомленням агенції, формально міністр з надзвичайних ситуацій РФ Олександр Куренков відвідував зліт міністрів із НС, який проходив у Баку. Проте Куренков хотів провести неформальну зустріч із президентом Азербайджану.

Згідно із повідомленнями джерел журналістів, російській стороні дали зрозуміти, що ніякого неформального діалогу не буде, і Олександр Куренков був змушений скоротити термін свого візиту до Азербайджану. 

За словами джерела журналістів, висунуті умови азербайджанською стороною про визнання факту знищення пасажирського літака AZAL у грудні минулого року Росією так і не були прийняті.

Також у момент перебування Куренкова в столиці Азербайджану місцевим судом було відхилено прохання зміни запобіжного заходу російським журналістам.

Нагадаємо, в Азербайджані вирішили скасувати всі культурні події за участі громадян Росії

Також повідомлялось, що український президент Володимир Зеленський провів розмову з лідером Азербайджану Ільхамом Алієвим. Сторони обговорили загострення між Баку та Москвою.

росія скандал Азербайджан політики дипломатія
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
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