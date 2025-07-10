Ільхам Алієв відмовився від зустрічі з представником Путіна в Баку

Президент Азербайджану Ільхам Алієв. Фото: Minval

Президент Азербайджану Ільхам Алієв відмовився приймати посланника Путіна і відправив його додому з порожніми руками. Азербайджан не виказує наміру спускати з рук Кремлю злочини щодо збитого лайнера AZAL та закатованих до смерті своїх земляків у московському СІЗО.

Про це повідомляє агенція Minval.

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Згідно з повідомленням агенції, формально міністр з надзвичайних ситуацій РФ Олександр Куренков відвідував зліт міністрів із НС, який проходив у Баку. Проте Куренков хотів провести неформальну зустріч із президентом Азербайджану.

Згідно із повідомленнями джерел журналістів, російській стороні дали зрозуміти, що ніякого неформального діалогу не буде, і Олександр Куренков був змушений скоротити термін свого візиту до Азербайджану.

За словами джерела журналістів, висунуті умови азербайджанською стороною про визнання факту знищення пасажирського літака AZAL у грудні минулого року Росією так і не були прийняті.

Також у момент перебування Куренкова в столиці Азербайджану місцевим судом було відхилено прохання зміни запобіжного заходу російським журналістам.

Нагадаємо, в Азербайджані вирішили скасувати всі культурні події за участі громадян Росії.

Також повідомлялось, що український президент Володимир Зеленський провів розмову з лідером Азербайджану Ільхамом Алієвим. Сторони обговорили загострення між Баку та Москвою.