Ильхам Алиев отказался от встречи с представителем Путина в Баку

Алиев отказался от встречи с посланником Путина — что известно
Президент Азербайджана Ильхам Алиев отказался принимать посланника Путина и отправил его домой с пустыми руками. Азербайджан не намерен спускать с рук Кремлю преступления по сбитому лайнеру AZAL и замученным до смерти своим землякам в московском СИЗО.
Об этом сообщает агентство Minval.
На что рассчитывал посланник Путина
Согласно сообщению агентства, формально министр по чрезвычайным ситуациям РФ Александр Куренков посещал слет министров по ЧС, который проходил в Баку. Однако Куренков хотел провести неформальную встречу с президентом Азербайджана.
Согласно сообщениям источников журналистов, российской стороне дали понять, что никакого неформального диалога не будет, и Александр Куренков был вынужден сократить срок своего визита в Азербайджан.
По словам источника журналистов, выдвинутые условия азербайджанской стороной о признании факта уничтожения пассажирского самолета AZAL в декабре прошлого года Россией так и не были приняты.
Также в момент нахождения Куренкова в столице Азербайджана местным судом было отклонено прошение изменения меры пресечения российским журналистам.
Напомним, в Азербайджане решили отменить все культурные события с участием граждан России.
Также сообщалось, что украинский президент Владимир Зеленский провел разговор с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым. Стороны обсудили обострение между Баку и Москвой.
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