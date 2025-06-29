Азербайджан скасував усі культурні заходи за участю росіян

В Азербайджані скасували всі заходи за участю росіян
В Азербайджані скасували усі культурні заходи за участю росіян. Рішення ухвалили на тлі затримання азербайджанців в Єкатеринбурзі.
Про це повідомляє AZERTAC з посиланням на Міністерство культури у неділю, 29 червня.
Заходи з росіянами в Азербайджані
Загалом були скасовані усі заходи за участю російських державних та приватних структур. Це стало наслідком після актів насильства щодо азербайджанців за етнічною ознакою, демонстративно вчиненими росіянами в Єкатеринбурзі.
До скасованих подій належать концерти, фестивалі, театральні вистави, художні виставки та інші схожі заходи.
"Громадяни, які придбали квитки, можуть повернути їх через відповідні пункти продажу квитків або онлайн-платформи", — йдеться у повідомленні.
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