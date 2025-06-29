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В Азербайджані скасували всі заходи за участю росіян

Ua ru
Дата публікації: 29 червня 2025 17:59
Азербайджан скасував усі культурні заходи за участю росіян
Російський концерт в Азербайджані. Фото: vesti.az

В Азербайджані скасували усі культурні заходи за участю росіян. Рішення ухвалили на тлі затримання азербайджанців в Єкатеринбурзі.

Про це повідомляє AZERTAC з посиланням на Міністерство культури у неділю, 29 червня.

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Загалом були скасовані усі заходи за участю російських державних та приватних структур. Це стало наслідком після актів насильства щодо азербайджанців за етнічною ознакою, демонстративно вчиненими росіянами в Єкатеринбурзі.

До скасованих подій належать концерти, фестивалі, театральні вистави, художні виставки та інші схожі заходи.

"Громадяни, які придбали квитки, можуть повернути їх через відповідні пункти продажу квитків або онлайн-платформи", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Ленінградській області РФ поліція затримала так званого "шамана", який за чималу плату проводив небезпечні "обряди" — закопував людей живцем.

Раніше ексголова "Роскосмосу" Дмитро Рогозін розкритикував виступ КВК, назвавши шоу "нудним лайном", і пригрозив "навчити гумору" на фронті.

Азербайджан росіяни фестиваль Росія заходи
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
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