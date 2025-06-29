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В Азербайджане отменили все мероприятия с участием россиян

Ua ru
Дата публикации 29 июня 2025 17:59
Азербайджан отменил все культурные мероприятия с участием россиян
Российский концерт в Азербайджане. Фото: vesti.az

В Азербайджане отменили все культурные мероприятия с участием россиян. Решение приняли на фоне задержания азербайджанцев в Екатеринбурге.

Об этом сообщает AZERTAC со ссылкой на Министерство культуры в воскресенье, 29 июня.

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В общем были отменены все мероприятия с участием российских государственных и частных структур. Это стало следствием после акта насилия в отношении азербайджанцев по этническому признаку, демонстративно совершенного россиянами в Екатеринбурге.

К отмененным событиям относятся концерты, фестивали, театральные представления, художественные выставки и другие подобные мероприятия.

"Граждане, которые приобрели билеты, могут вернуть их через соответствующие пункты продажи билетов или онлайн-платформы", — говорится в сообщении.

Напомним, в Ленинградской области РФ полиция задержала так называемого "шамана", который за немалую плату проводил опасные "обряды" — закапывал людей живьем.

Ранее экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин раскритиковал выступление КВН, назвав шоу "скучным дерьмом", и пригрозил "научить юмору" на фронте.

Азербайджан россияне фестиваль Россия мероприятия
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
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