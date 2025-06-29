Азербайджан отменил все культурные мероприятия с участием россиян

В Азербайджане отменили все мероприятия с участием россиян
В Азербайджане отменили все культурные мероприятия с участием россиян. Решение приняли на фоне задержания азербайджанцев в Екатеринбурге.
Об этом сообщает AZERTAC со ссылкой на Министерство культуры в воскресенье, 29 июня.
Мероприятия с россиянами в Азербайджане
В общем были отменены все мероприятия с участием российских государственных и частных структур. Это стало следствием после акта насилия в отношении азербайджанцев по этническому признаку, демонстративно совершенного россиянами в Екатеринбурге.
К отмененным событиям относятся концерты, фестивали, театральные представления, художественные выставки и другие подобные мероприятия.
"Граждане, которые приобрели билеты, могут вернуть их через соответствующие пункты продажи билетов или онлайн-платформы", — говорится в сообщении.
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