Зеленський поговорив з Алієвим — обговорили ситуацію з Росією

Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з лідером Азербайджану Ільхамом Алієвим. Вони обговорили напруження між Баку та Москвою.

Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram у вівторок, 1 липня.

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Розмова Зеленського з Алієвим 1 липня

Глава держави подякував Алієву за підтримку України, народу та територіальної цілісності.

"Також висловив чітку підтримку з боку України в ситуації, коли Росія знущається з громадян Азербайджану та погрожує Азербайджанській Республіці", — наголосив Зеленський.

Він висловив співчуття Азербайджану через вбивство в Росії братів Сафарових. Глава держави висловив впевненість, що будуть з’ясовані всі факти. За його словами, потрібна справедливість.

"У нас із Президентом Алієвим однакове бачення: життя та гідність кожної людини мають бути захищені", — зазначив Зеленський.

Сторони обговорили також двосторонні відносини – енергетику та співпрацю в гуманітарній сфері. Зеленський та Алієв домовилися провести засідання Спільної міжурядової комісії з економічного співробітництва.

Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, на тлі затримання азербайджанців у російському Єкатеринбурзі було скасовано всі культурні заходи за участю громадян РФ в Азербайджані.

А 30 червня в Баку провели обшуки в офісі російського пропагандистського агентства "Sputnik-Азербайджан".

Згодом Новини.LIVE детально пояснили конфлікт між Росією та Азербайджаном.