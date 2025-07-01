Зеленский поговорил с Алиевым — обсудили ситуацию с Россией

Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым. Они обсудили напряжение между Баку и Москвой.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в Telegram во вторник, 1 июля.

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Разговор Зеленского с Алиевым 1 июля

Глава государства поблагодарил Алиева за поддержку Украины, народа и территориальной целостности.

"Также выразил четкую поддержку со стороны Украины в ситуации, когда Россия издевается над гражданами Азербайджана и угрожает Азербайджанской Республике", — подчеркнул Зеленский.

Он выразил соболезнования Азербайджану из-за убийства в России братьев Сафаровых. Глава государства выразил уверенность, что будут выяснены все факты. По его словам, нужна справедливость.

"У нас с Президентом Алиевым одинаковое видение: жизнь и достоинство каждого человека должны быть защищены", — отметил Зеленский.

Стороны обсудили также двусторонние отношения — энергетику и сотрудничество в гуманитарной сфере. Зеленский и Алиев договорились провести заседание Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Пост Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, на фоне задержания азербайджанцев в российском Екатеринбурге были отменены все культурные мероприятия с участием граждан РФ в Азербайджане.

А 30 июня в Баку провели обыски в офисе российского пропагандистского агентства "Sputnik-Азербайджан".

Впоследствии Новини.LIVE подробно объяснили конфликт между Россией и Азербайджаном.