Президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал Украину не мириться с оккупацией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Фото: Reuters

Украина не должна соглашаться с фактом оккупации своих территорий. Азербайджан также никогда не отказывался от своих территорий.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на Шушинском медиафоруме в комментарии Дмитрию Гордону.

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Алиев во время выступления на медиафоруме вспомнил о предыдущих своих заявлениях по Украине и повторил, что его позиция остается неизменной.

"Я имел возможность отвечать на вопрос представителя Украины на одном из мероприятий несколько лет назад. Примерно такой же был вопрос. И мой ответ не будет отличаться от того, что я говорил тогда. И думаю, что это созвучно и чаяниям украинского народа. Никогда не соглашаться на оккупацию — вот это главный совет. Это то, что делали мы", — сказал политик.

Он провел параллель между войной в Украине и конфликтом в Нагорном Карабахе, напомнив, что Совет Безопасности ООН в свое время принял четыре резолюции, которые требовали вывода армянских войск из региона, но ни одна из них не была реализована.

"Мы решили, что создадим новые реалии, и вы будете с ними мириться. Так и произошло", — подчеркнул президент Азербайджана.

Алиев отметил, что его страна не стала ждать, а самостоятельно восстановила контроль над Карабахом. Он пожелал Украине действовать так же: не сдаваться и бороться за свое.

Ранее мы писали, что президент Азербайджана Ильхам Алиев отказался принимать посланника росвйского диктатора Владимира Путина и отправил его домой с пустыми руками.

Также мы рассказывали, что Азербайджан пошел на открытый конфликт с Российской Федерацией.