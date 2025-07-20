Ільхам Алієв прийняв у подарунок шеврони ЗСУ — відео

Алієв прийняв у подарунок шеврони ЗСУ і подякував військовим
Президент Азербайджану Ільхам Алієв прийняв у подарунок шеврони українських військових. Він подякував і закликав "продовжувати діяти далі".
Про це повідомила українська журналістка Олена Курбанова.
Алієву подарували шеврони військових ЗСУ
Мережею розійшлося відео, на якому українська журналістка Олена Курбанова передає президенту Азербайджану шеврони підрозділів ЗСУ.
"Найцінніше, шеврони наших захисників. Тому що наша армія — це єдина гарантія безпеки для України", — сказала Курбанова під час передачі подарунка.
Алієв взяв подарунок, після чого подякував і закликав "продовжувати робити так само".
"Спасибі вам велике. Дякую вам за те, що ви робите. Продовжуйте так само", — сказав президент Азербайджану.
На це відреагували і російські найвпливовіші пропагандисти, звинувативши Алієва у "невідповідальності" за збиття російського гелікоптера у Вірменії.
Зазначимо, у листопаді 2020 року війська Азербайджану збили російський гелікоптер Мі-24 у Вірменії. Це сталося поблизу кордону, у районі, де тривали бойові дії щодо Нагірного Карабаху.
Нагадаємо, раніше Алієв зробив неочікувану заяву щодо війни в Україні. Він закликав нашу країну ніколи не погоджуватись із фактом окупації своїх територій.
Також ми писали, що президент Азербайджану відмовився приймати посланника російського диктатора Володимира Путіна і відправив його додому з порожніми руками.
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