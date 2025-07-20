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Головна Новини дня Алієв прийняв у подарунок шеврони ЗСУ і подякував військовим

Алієв прийняв у подарунок шеврони ЗСУ і подякував військовим

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Дата публікації: 20 липня 2025 19:27
Ільхам Алієв прийняв у подарунок шеврони ЗСУ — відео
Ільхаму Алієву дарують шеврони військових ЗСУ. Фото: кадр з відео

Президент Азербайджану Ільхам Алієв прийняв у подарунок шеврони українських військових. Він подякував і закликав "продовжувати діяти далі".

Про це повідомила українська журналістка Олена Курбанова

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Алієву подарували шеврони військових ЗСУ

Мережею розійшлося відео, на якому українська журналістка Олена Курбанова передає президенту Азербайджану шеврони підрозділів ЗСУ.

"Найцінніше, шеврони наших захисників. Тому що наша армія — це єдина гарантія безпеки для України", — сказала Курбанова під час передачі подарунка.

Алієв взяв подарунок, після чого подякував і закликав "продовжувати робити так само". 

"Спасибі вам велике. Дякую вам за те, що ви робите. Продовжуйте так само", — сказав президент Азербайджану.

На це відреагували і російські найвпливовіші пропагандисти, звинувативши Алієва у "невідповідальності" за збиття російського гелікоптера у Вірменії.

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Реакція пропагандисті РФ на подарунок Алієву. Фото: скриншот

Зазначимо, у листопаді 2020 року війська Азербайджану збили російський гелікоптер Мі-24 у Вірменії. Це сталося поблизу кордону, у районі, де тривали бойові дії щодо Нагірного Карабаху. 

Нагадаємо, раніше Алієв зробив неочікувану заяву щодо війни в Україні. Він закликав нашу країну ніколи не погоджуватись із фактом окупації своїх територій.

Також ми писали, що президент Азербайджану відмовився приймати посланника російського диктатора Володимира Путіна і відправив його додому з порожніми руками.

Азербайджан Україна війна в Україні подарунок шеврон
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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