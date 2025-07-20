Ильхам Алиев принял в подарок шевроны ВСУ — видео

Алиев принял в подарок шевроны ВСУ и поблагодарил военных
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в подарок шевроны украинских военных. Он поблагодарил и призвал "продолжать действовать дальше".
Об этом сообщила украинская журналистка Елена Курбанова.
Алиеву подарили шевроны военных ВСУ
По сети разошлось видео, на котором украинская журналистка Елена Курбанова передает президенту Азербайджана шевроны подразделений ВСУ.
"Самое ценное, шевроны наших защитников. Потому что наша армия — это единственная гарантия безопасности для Украины", — сказала Курбанова во время передачи подарка.
Алиев взял подарок, после чего поблагодарил и призвал "продолжать делать так же".
"Спасибо вам большое. Спасибо вам за то, что вы делаете. Продолжайте так же", — сказал президент Азербайджана.
На это отреагировали и российские влиятельные пропагандисты, обвинив Алиева в "неответственности" за сбивание российского вертолета в Армении.
Отметим, в ноябре 2020 года войска Азербайджана сбили российский вертолет Ми-24 в Армении. Это произошло вблизи границы, в районе, где продолжались боевые действия по Нагорному Карабаху.
Напомним, ранее Алиев сделал неожиданное заявление относительно войны в Украине. Он призвал нашу страну никогда не соглашаться с фактом оккупации своих территорий.
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