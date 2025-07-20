Ильхам Алиев принял в подарок шевроны ВСУ — видео

Ильхаму Алиеву дарят шевроны военных ВСУ. Фото: кадр из видео

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в подарок шевроны украинских военных. Он поблагодарил и призвал "продолжать действовать дальше".

Об этом сообщила украинская журналистка Елена Курбанова.

Реклама

Читайте также:

Алиеву подарили шевроны военных ВСУ

По сети разошлось видео, на котором украинская журналистка Елена Курбанова передает президенту Азербайджана шевроны подразделений ВСУ.

"Самое ценное, шевроны наших защитников. Потому что наша армия — это единственная гарантия безопасности для Украины", — сказала Курбанова во время передачи подарка.

Алиев взял подарок, после чего поблагодарил и призвал "продолжать делать так же".

"Спасибо вам большое. Спасибо вам за то, что вы делаете. Продолжайте так же", — сказал президент Азербайджана.

На это отреагировали и российские влиятельные пропагандисты, обвинив Алиева в "неответственности" за сбивание российского вертолета в Армении.

Реакция пропагандистов РФ на подарок Алиеву. Фото: скриншот

Отметим, в ноябре 2020 года войска Азербайджана сбили российский вертолет Ми-24 в Армении. Это произошло вблизи границы, в районе, где продолжались боевые действия по Нагорному Карабаху.

Напомним, ранее Алиев сделал неожиданное заявление относительно войны в Украине. Он призвал нашу страну никогда не соглашаться с фактом оккупации своих территорий.

Также мы писали, что президент Азербайджана отказался принимать посланника российского диктатора Владимира Путина и отправил его домой с пустыми руками.